Avanti un altro 2019 si farà? È questa la domanda che i fan del game show di Paolo Bonolis si stanno facendo nelle ultime ore. L’edizione 2018 si è chiusa con numeri da record. La migliore a livello di ascolti, con una media di oltre 4 milioni di spettatori in una fascia delicata e importante come quella del pre-serale. Dopo oltre tre mesi di programmazione e cento puntate, la palla ora passa a Caduta libera di Gerry Scotti. Cosa accadrà alla creatura di cui Bonolis, come già accaduto in passato per Tira & Molla, è ideatore e autore?

Nel corso dell’ultima puntata, il conduttore – messe al bando le polemiche con Barbara D’Urso – si è espresso così nel momento dei saluti: “Chiedo a tutti voi: la prossima stagione ci sarà ancora Avanti un altro? Noi questo non possiamo saperlo. Lo decide la Rete? Lo decidiamo noi? Lo decidete voi? Vallo a sapere. Nel frattempo vi salutiamo e andiamo tutti al mare”. Avanti un altro, d’altronde, divide da sempre nelle opinioni tra chi lo ama e chi lo detesta.

Avanti un altro: puntate serali in arrivo

La sua conclusione, ha sottolineato Bonolis, è stata “degna di uno spettacolo che ha vagheggiato attraverso i palinsesti, offrendo a voi – mi auguro – un’ora di rilassante e disincantato divertimento. Ma sono forse io colui che ha realizzato tutto questo? No. Non sarei niente. Io sarei una caccola informe in questo universo se non ci fossero insieme a me anche tutti loro”. Il riferimento è al team di autori, al pubblico e agli strambi concorrenti (scovati dalla Sdl, la società che cura i casting del programma) che sono stati l’asso nella manica di quest’edizione.

Tutto fa pensare che Mediaset non abbia la minima intenzione di chiudere una trasmissione di successo. Al momento, a quanto trapela dai corridoi di Cologno Monzese, Bonolis e Laurenti starebbero già registrando delle puntate serali che dovrebbero andare in onda durante l’estate, o forse in autunno prima che inizi la nuova edizione.