Ad Avanti un altro succede di tutto, stavolta anche di più: Paolo Bonolis sveglia una signora del pubblico che dorme durante lo show. È accaduto nel corso dell’ultima puntata del programma, in onda tutti i giorni alle 18:45 su Canale 5. Un pomeriggio come tutti gli altri, con i concorrenti che, in fila indiana, vengono chiamati a rispondere a domande di cultura generale.

Era il turno di Irene, giovane neolaureata, quando è arrivato il momento delle canzoni di Jurgens. La Radio Nostalgia dell’autore, che esegue a cappella una stramba versione di Popcorn degli Hot Butter, gioca un brutto scherzo ad una spettatrice, che non riesce a restare sveglia. Al conduttore fanno cenno che c’è chi schiaccia un pisolino e Bonolis non si fa scappare l’occasione.

Avanti un altro, Paolo Bonolis sveglia una signora del pubblico che dorme

Interrotto il quiz, il presentatore ha voluto controllare di persona le condizioni della “bella addormentata”. Al risveglio la signora – come Sgarbi in un recente video cult – si è trovata faccia a faccia con Bonolis, che premuroso le ha chiesto: “Buongiorno, come va? Si potrebbe avere un caffè per la signora che si è appena svegliata”. Non contento, Paolo ha sganciato la bomba su Jurgens: “Questo dovrebbe darle testimonianza che lei è un po’ rompi… Capito?”.