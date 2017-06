0 CONDIVISI Condividi Tweet

Avanti un altro pure di sera conquista la prima serata di Canale 5. Per una sera, quella di giovedì 8 giugno 2017, il meccanismo del gioco verrà completamente rivoluzionato. Paolo Bonolis e Luca Laurenti ospiteranno una serie di concorrenti vip, divisi in due squadre Uomini contro Donne. Gli sfidanti si misureranno con le bizzarre domande del game show per un ottimo fine.

Il montepremi, infatti, sarà devoluto alla Onlus CE.R.S che si occupa di assistenza specialistica domiciliare gratuita a bambini con gravi disabilità. Un’associazione che supporta tutte quelle famiglie impossibilitate a gestire al meglio le necessità derivanti dalla patologia dei piccoli all’interno delle mura domestiche.

Tra i tanti ospiti speciali, spiccano i nomi di Maria De Filippi e Fabrizio Frizzi, al timone del diretto competitor L’Eredità, in onda su Rai 1. Bonolis è fresco di rinnovo con Mediaset e nella prossima stagione riproporrà tutti i suoi programmi più noti. Per questo finale di stagione, ha scelto due team niente male.

Gli Uomini saranno l’attore ed ex naufrago Alex Belli, il dietologo Gianluca Mech, il volto di casa Francesco Nozzolino e gli Emigratis Pio & Amedeo. Le Donne schierano invece Naike Rivelli, la marchesa Daniela del Secco D’Aragona, la schermitrice Antonella Fiordelisi e la fidanzata dell’ex tronista Andrea Damante, Giulia De Lellis.

Avanti un altro pure di sera, beneficenza e vip

Nel corso della puntata, Bonolis e Laurenti riproporranno la loro imitazione di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Per questa occasione, riceveranno un regalo inaspettato: la visita in studio della vera Maria. Immancabile anche il salottino con tutti gli eccentrici personaggi della trasmissione. Stasera saranno chiamati a leggere le domande a cui dovranno rispondere i concorrenti.

La concorrenza è spietata. Su Rai 1 c’è la decima puntata di Tutto può succedere 2; il finale di Nemo va in scena su Rai 2; Rete 4 lancia la prima tv del film Prisoners.