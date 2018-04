42 CONDIVISI Condividi Tweet

Gli avvocati di Tavares attaccano Selvaggia Lucarelli dopo i fatti dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Gessica Notaro, la miss sfregiata con l’acido dall’ex e concorrente del programma di Rai 1, è stata accusata dai legali dell’uomo di strumentalizzare la sua vicenda personale per influenzare l’andamento processuale. Tavares, infatti, nonostante sia stato condannato a 10 anni per l’aggressione e a 8 anni per lo stalking, si proclama innocente in attesa dell’Appello.

Gli avvocati di Tavares attaccano Selvaggia Lucarelli

Nella puntata di sabato 7 aprile, Notaro aveva risposto in prima persona ai legali di Tavares. “Non continuate ad insistere perché più mi dite di tacere, più continuerò a parlare”, ha detto in diretta. Lucarelli, giudice del programma, si è subito schierata al suo fianco. Ora, la blogger rivela che gli avvocati sono andati ben oltre.

“Scopro oggi – scrive Selvaggia su Facebook – che gli avvocati di Tavares, colui che gettò l’acido sul volto di Gessica, hanno chiesto alla vigilanza Rai e al ministero di giustizia di impedire da qui in avanti la mia partecipazione e quella di Roberta Bruzzone a Ballando con le Stelle”.

Selvaggia Lucarelli: Facebook arma per Gessica

“Tavares, nei giorni scorsi, aveva scritto ai giornali che Gessica sta usando la vicenda processuale per fare show. Ebbene sì. Sono colpevole di aver dichiarato ‘non ci pronunciamo sui diritti processuali di Tavares, che lui però non interferisca sul diritto di Gessica di essere felice’. Ricordo agli avvocati di Tavares (buffo che debba ricordarlo io a chi la legge l’ha studiata) che il diritto di espressione è garantito dall’articolo 21 della Costituzione. E se non lo ricordano glielo rammenterà il comunicato del mio avvocato. Che non cerca visibilità sulla pelle della sua assistita, grazie al cielo”. Anche Roberta Bruzzone ha replicato via Facebook sulla questione: “Dalla parte di Gessica Notaro sempre e comunque… Scrivessero pure al Papa”.