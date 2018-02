334 CONDIVISI Condividi Tweet

Ora che l’adrenalina è sparita, l’aspettativa del grande debutto è scemata, le recensioni si sono esaurite, è tempo di bilanci: Claudio Baglioni ripensa a Sanremo a dieci giorni dalla conclusione e, finalmente, riesce a capire cosa prova.

Claudio Baglioni ripensa a Sanremo: “È stata una pazzia”

Una parola per descrivere il loro ‘dream team’? Ingenui. Proprio così. «Questo è ciò che siamo stati, ingenui – scrive il cantante sui social network – Così tanto da non renderci conto a cosa andavamo incontro e, dunque, da andarci. Perfino adesso penso sia stata una pazzia. Provare a riportare la musica e le parole al centro. E una pazzia è stata. Pazzesco assecondarla, pazzesco quanto è successo lì e ancora più pazzesco quanto è successo tutt’intorno a noi»

Affiancato da Hunziker e Favino, quando Claudio Baglioni ripensa a Sanremo non può far altro che esclamare: «L’abbiamo fatta davvero grossa! Una gran bella cosa. Che non si dimentica. Volevamo sorprendere Sanremo portando l’immaginazione al Festival, ma il Festival ha sorpreso noi, regalandoci un’esperienza al di là di ogni immaginazione».

Una sorta di lungo viaggio onirico da cui solo adesso si sta risvegliando. O quasi: “Ancora oggi sogno le riunioni con gli autori e le prove con i conduttori, i musicisti e gli ospiti“.

Non mancano, naturalmente i ringraziamenti a coloro che “insieme con me – scrive sul suo profilo Facebook – hanno reso l’impossibile possibile. E se, rientrando in porto, le sirene hanno suonato e le altre navi hanno issato il gran pavese, è merito di tutti loro e agli artisti, coloro senza i quali l’arte semplicemente non esisterebbe” e, naturalmente, “a tutte le persone che si chiamano pubblico.”

Un’ultima, malinconica (e speranzosa?) riflessione: «Mentre andavo via, mi chiedevo: “Chissà se ci torneremo?”. Anche dalle esperienze più belle, prima o poi, purtroppo, si deve uscire, ma le avventure più belle sono quelle che non escono mai da noi. Se pure non si dovesse tornare, dunque, sarà solo per un motivo: noi non siamo mai andati via”.