Ballando con le Stelle 2018 apre alle coppie gay: ad anticipare la succulenta novità è Spy, il magazine di Alfonso Signorini. Secondo la rivista, la tredicesima edizione del talent a passo di danza avrà tra i protagonisti un vip omosessuale che sarà in coppia con un ballerino uomo.

Al timone del programma, ancora una volta, ci sarà Milly Carlucci. Ma la novità più grande riguarda appunto il primo concorrente dato per ufficiale: Giovanni Ciacci.

Lo stylist di Detto Fatto, infatti, ballerà con un altro uomo: si tratterebbe di una prima volta in assoluto per il varietà di Rai 1. Anche se già in precedenza altri personaggi gay dello spettacolo vi avevano preso parte, da Enzo Miccio a Stefano Campana. “Ciacci ballerà con un uomo perché Milly vuole dare una svolta di modernità alla trasmissione puntando il faro sul ballo senza limiti né di sesso, né di età, né di peso”, scrive Spy.

La dodicesima edizione del format Rai, con Selvaggia Lucarelli rimpiazzata in giuria da Morgan, si è conclusa lo scorso 29 aprile con il trionfo dell’atleta paralimpico Oney Tapia. Dietro Fabio Basile e, a pari merito, Martina Stella e Xenya. Da allora, il sabato sera di Rai 1 si è trasformato in un autentico incubo per gli ascolti.

Ballando con le Stelle 2018 apre alle coppie gay?

Con questa mossa la conduttrice punta così a battere Maria De Filippi e il suo dominio. In primavera la sfida era rimasta in forte equilibrio. Amici si era aggiudicato (anche se di poco) il duello del prime time soltanto in occasione dell’ospitata (a tradimento) di Morgan a Ballando.

Dopo il naufragio di Celebration, i vertici di Viale Mazzini stanno pensando a Don Matteo 11 al sabato per rialzare lo share. In attesa, appunto, di Ballando 13, previsto in primavera in modo da evitare lo scontro con C’è posta per te e andando nuovamente alla sfida diretta con Amici.