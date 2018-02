23 CONDIVISI Condividi Tweet

Il cast di Ballando con le Stelle 2018 si va sempre più delineando. La tredicesima edizione del talent a passo di danza condotto da Milly Carlucci prenderà il via sabato 10 marzo. Uno ad uno, i nomi dei ballerini protagonisti stanno venendo fuori.

“Nel nuovo Ballando ci sarà l’Italia più vera”, aveva annunciato Carlucci presentando quest’avventura. La signora della tv e la sua squadra di autori hanno pensato in grande, tastando il polso del Paese. Così la lista di concorrenti in pista è nutrita e sfaccettata. Ecco le prime anticipazioni.

Ci saranno innanzitutto tre attrici. Parliamo di Eleonora Giorgi, Stefania Rocca e Nathalie Guetta. La star di Borotalco non è nuova al mondo dei talent show (nel 2011 prese parte al programma di Carlo Conti, Lasciami cantare), mentre per la vincitrice di due David di Donatello, vista di recente in Sono tornato, è una novità assoluta.

Guetta invece, sorella del DJ David e conosciuta al pubblico televisivo per il personaggio della perpetua Natalina nella fiction Don Matteo, ha alle spalle un passato da circense e dunque doti acrobatiche che ben si prestano alle coreografie dello show. Sul fronte maschile, sorprende il nome di Massimiliano Morra, attore che arriva direttamente dalla fiction di Canale 5, Furore. Pare certa anche la presenza di Gessica Notaro, la Miss sfregiata dall’ex fidanzato con l’acido.

Ballando con le Stelle 2018, il cast (quasi ufficiale)

Già confermati pure il re delle onde Francisco Porcella, campione mondiale di surf, e la star del web Giaro Giarratana, modello che vive ad Amsterdam ed è conosciuto soprattutto per le sue acconciature. Ci sarà poi Giovanni Ciacci, che ballerà in coppia con un uomo. Il costumista senese, idolo di Detto Fatto, porterà una prima volta nella storia dello show.

Infine, i rumors circolati ma non ancora confermati. Sono in pole per Ballando con le Stelle altri due attori. Ovvero Cesare Bocci, che proprio in questi giorni è tornato su Rai 1 nel ruolo di Mimì Augello in Il commissario Montalbano, e Don Diamont, l’interprete di Bill Spencer Jr. in Beautiful. Lanciatissima come al solito la giuria: la coreografa Carolyn Smith, il conduttore Fabio Canino, i giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e lo stilista Guillermo Mariotto.