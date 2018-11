0 CONDIVISI Condividi Tweet

L’attesa è ancora lunga, ma la Rai comincia a scaldare i motori per Ballando con le Stelle 2019. Tanto che i nomi sui primi concorrenti cominciano a circolare con una certa insistenza. La prossima edizione del talent condotto da Milly Carlucci sarà la numero 14 e la presentatrice e i suoi autori vogliono fare le cose per bene.

I probabili partecipanti sono numerosi. A rivelarne alcuni è stato il settimanale Spy diretto da Alfonso Signorini, che in quanto a gossip non è secondo a nessuno.

Ballando con le Stelle 2019 concorrenti in pole position

Ivana Mrazova, la fidanzata di Luca Onestini, viene indicata da più parte come sicura di un posto in pista. La modella ceca starebbe facendo carte false per entrare nel cast. Dal successo in passerella e poi in tv al GF Vip 2, Ivana – sempre simpatica e auto-ironica – potrebbe essere una ballerina azzeccata.

Un nome curioso che circola con una certa frequenza è quello di Ilona Staller, in arte Cicciolina. L’ex diva del cinema a luci rosse non è nuova agli schemi del programma di Rai 1. In passato ha infatti partecipato a Bailando por un Sueño e Dancing With the Stars, le versioni argentina e statunitense del format.

Ballando con le Stelle on the road (aspettando il 2019)

Poi c’è il caso Giovanni Ciacci. Il costumista ha già partecipato in coppia con Raimondo Todaro. Tuttavia ha più volte espresso il desiderio di tornare in trasmissione. Tanto che in queste settimane lo vediamo in pista a Ballando on the Road, stavolta accompagnato da Samanta Togni, la maestra che ha già fatto ballare Amedeo Minghi.

A proposito di Ballando on the Road, il side-project è ripreso lo scorso 3 novembre da Reggio Emilia, proprio con Ciacci come attrazione speciale della serata. È un antipasto di ciò che vedremo nella prossima stagione. Data d’inizio e giudici riserveranno altre sorprese: questo è poco ma sicuro.