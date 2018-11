0 CONDIVISI Condividi Tweet

Ballando con le Stelle 2019 ha finalmente la sua data d’inizio. Milly Carlucci ha rivelato che la quattordicesima edizione del talent show di Rai 1 comincerà il 9 marzo. Come di consueto andrà in onda ogni sabato in prima serata.

Per la nuova stagione dello show di ballo più famoso della tv, che taglierà un traguardo importante come quello dell’annata numero 14, la conduttrice prepara una serie di colpi a sorpresa. A partire dagli ospiti coinvolti.

Ballando con le Stelle 2019 data inizio a marzo

“Vorrei Maria De Filippi, mentre i sogni restano Cher e Tina Turner”, ha rivelato la Carlucci. L’anno scorso è riuscita a portare in trasmissione tante star. Da Anastacia a Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, passando per Al Bano e Romina, Terence Hill, Gina Lollobrigida, Ivana Trump e Rossano Rubicondi.

Ora il suo desiderio è di trasformare in ballerina per una notte Queen Mary, la “regina” di Canale 5. “Ho già avuto la fortuna di avere Maurizio Costanzo e l’idea di avere anche Maria come ballerina per una notte mi renderebbe felicissima”, ha dichiarato.

Milly Carlucci 2018 di grandi successi (e non finisce qui)

Naturalmente è ancora presto per avere i dettagli sul cast di concorrenti che si sfideranno per la vittoria a Ballando con le Stelle 14, ma i primi nomi sono iniziati a circolare con una certa insistenza. Potrebbero invece esserci delle novità per quanto riguarda i giudici: 4 su 5 sono confermati, una presenza è ancora incerta.

In attesa che vengano definiti tutti i dettagli, i fan del programma possono restare aggiornati seguendo Ballando on the Road, lo spin-off del programma-madre cominciato lo scorso 3 novembre. Proprio dall’account Twitter della trasmissione, Milly Carlucci ha postato nelle scorse ore un appello per dire basta agli abusi sulle donne. L’hashtag è #nonènormalechesianormale, lanciato dalla vicepresidente della Camera Mara Carfagna in occasione del 25 novembre, la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Spesso una donna che subisce violenza e abuso è una donna sola, isolata, chiusa nel suo dolore.

Non è normale girarsi dall’altra parte.

Non è normale far finta che questo problema non ci riguardi.

Chi maltratta le donne deve essere denunciato e isolato. #nonènormalechesianormale pic.twitter.com/KILO55FA3S — Milly Carlucci (@milly_carlucci) November 22, 2018