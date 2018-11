0 CONDIVISI Condividi Tweet

Ballando con le Stelle 2019 taglierà il traguardo della quattordicesima edizione il prossimo anno. Un risultato importante per il talent show a passo di danza più famoso della tv. Un elemento vincente del programma restano i suoi giudici.

Ma dalle prime voci di corridoio trapelate da Viale Mazzini, non è detto che il celebre quintetto della trasmissione sia riconfermato in toto. L’incertezza riguarda soprattutto una presenza della giuria più popolare del piccolo schermo: Selvaggia Lucarelli.

Ballando con le Stelle 2019 giudici confermati?

A quanto pare, la blogger quest’anno potrebbe rinunciare a Ballando. Milly Carlucci, quando le sono stati chiesti chiarimenti in merito, è stata vaga e ha ammesso: “I contratti devono ancora essere firmati. Ma Selvaggia è nel mio cuore: ha dato ‘pepe’ al programma”.

Sono molteplici le polemiche suscitate dalla Lucarelli nello show. È sempre lei l’elemento imprevedibile e spiazzante: perderla sarebbe un bel problema per il programma. Il resto della squadra dovrebbe invece restare invariata anche per il prossimo anno: la coreografa Carolyn Smith, il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni, lo stilista Guillermo Mariotto e il conduttore Fabio Canino.

Ballando con le Stelle cast ancora incerto

C’è poi l’incognita Giovanni Ciacci. Il costumista, ex concorrente in coppia con Raimondo Todaro nel 2018, ha espresso il desiderio di entrare a far parte della giuria. “Milly, fammi fare il giudice a Ballando con le Stelle!”, ha dichiarato nel corso di una puntata di Detto Fatto.

La risposta della Carlucci non si è fatta attendere. “Solo nella prossima edizione di Ballando verrà rivelata la sorpresa”, ha spiegato la conduttrice. “Ma solo se Giovanni sarà stato abbastanza bravo da meritarsela”.

Intanto, in attesa di conoscere chi saranno i concorrenti e con la data d’inizio appena rivelata, i fan possono godersi Ballando on the Road, spin-off con maestri e giudici in cerca di nuovi talenti del ballo.