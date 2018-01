628 CONDIVISI Condividi Tweet

Ballando con le Stelle scalza Zero e Lode nella fascia del daytime pomeridiano di Rai 1 per una settimana. In vista della nuova edizione del talent a passo di danza, al via sabato 3 marzo 2018, Milly Carlucci andrà ad occupare lo slot di palinsesto delle 14 da lunedì 26 febbraio a venerdì 2 marzo.

La scelta dell’ammiraglia Rai è chiara: creare un forte traino per la tredicesima edizione dello show. Così, nella settimana del debutto del programma di punta del sabato sera di Rai 1, la conduttrice sostituisce Alessandro Greco e il suo quiz. Nonostante la trasmissione piaccia molto al pubblico e ottenga ottimi ascolti (una media di 2 milioni di spettatori e di 13% di share).

La paura di perdere la sfida con C’è posta per te (che si concluderà il 17 marzo, senza considerare gli speciali successivi e l’ipotesi di Amici 17 in diretta serale) è tanta. Una falsa partenza potrebbe pregiudicare l’intera stagione. Così, come anticipato da Davidemaggio.it, quattro delle cinque puntate che faranno da antipasto a Ballando con le Stelle 13 racconteranno i casting dei gruppi che, seppur fuori gara, si esibiranno ogni sabato sera nella sfida parallela a quella dei vip.

Ballando con le Stelle scalza Zero e Lode

L’ultima puntata, quella del venerdì, dovrebbe essere invece dedicata alla presentazione dei concorrenti famosi che dal 3 marzo si daranno battaglia a suon di paso doble e merengue. Saranno presenti tre dei cinque giudici storici del talent: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Fabio Canino. Selviaggia Lucarelli, fresca di nomina a direttrice di Rolling Stone Italia, e Ivan Zazzaroni, impegnato con Deejay Football Club e il Corriere dello Sport, saranno momentaneamente assenti.

A partire dal 5 marzo, tutto tornerà come prima: Alessandro Greco sarà regolarmente in onda con il suo quiz sino al termine della stagione. Si tratta di una sola settimana, ma alla diffusione della notizia i fan di Zero e Lode hanno già manifestato malumori. Così facendo Beautiful e Una vita avranno vita ancora più facile?