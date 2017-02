1 CONDIVISI Condividi Tweet

Tutto è pronto per il via di Ballando con le Stelle 2017, attesissima edizione piena di ospiti famosi. In attesa di vedere la competizione sulla pista da ballo ecco le tredici coppie chiamate a darsi battaglia nel sabato sera di Rai 1. Recentemente via abbiamo annunciato la new entry di Roberta Bruzzone come mental coach, che si aggiunge al cast già piccante di giudici composto da Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith.

I tredici vip sono chiamati dunque a darsi battaglia, accoppiati ad esperti e soprattutto pazienti maestri di ballo. Tra i concorrenti troviamo Simone Montedoro, attore noto per lo più per la propria partecipazione alla fiction di RaiUno Don Matteo, che sarà affaincato da Alessandra Tripoli. Giuliana De Sio di recente su Canale 5 con Il Bello delle Donne – Alcune Anni Dopo, farà coppia con Maykel Fonts, ballerino che lo scorso anno accompagnò nel suo percorso Asia Argento.

Ballando con le Stelle 2017: C’è anche Fausto Leali

Sempre dal cast di Il Bello delle Donne – Alcuni Anni Dopo troviamo Christopher Leoni, che ballerà con Ekaterina Vaganova, mentre il cantante Fausto Leali con Ornella Boccafoschi. Tra le concorrenti più attese certamente Alba Parietti, affiancata dall’aitante Marcello Nuzio, mentre la stella del rugby italiano, Martin Castrogiovanni ballerà con Sara Di Vaira.

Andando avanti troviamo Anastasia Kuzmina con il judoka campione a Rio 2016 Fabio Basile, e l’attrice di L’ultimo bacioMartina Stella con Samuel Peron. Simone Di Pasquale farà ballare un’altra attrice rubata al cast di Il bello delle donne – alcuni anni dopo, Anna Galiena e l’attore di Don Matteo Antonio Palmese farà coppia con Samanta Togni.

Chiudiamo con Stefano Oradei e la giornalista Anna La Rosa, la modella Xenia Tchoumitcheva con Raimondo Todaro e Veera Kinnunen e Oney Tapia, atleta paralimpico italiano.