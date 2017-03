476 CONDIVISI Condividi Tweet

Atleta paralimpico, cieco dal 2011, è la vera stella di Ballando con le Stelle 2017: Oney Tapia si racconta e lo fa senza alcun pietismo, mettendo in mostra la forza e il coraggio che lo hanno portato ad essere un modello e uno stimolo per le nuove generazioni. 41 anni, atleta delle Fiamme Azzurre, il cubano diventato italiano nel 2003 ama la pedana e non si ferma all’atletica.

Attraverso la sua storia, la diversità in tv ha assunto un valore nuovo e più dignitoso. La sua classe, unita a un’energia e a una vitalità travolgenti, ha conquistato la giuria e il pubblico del talent di Rai 1. Complice il lavoro di Veera Kinnunen, la sua insegnante di ballo svedese che lo guida e lo prepara, Oney non è mai stucchevole e dribbla sempre la commiserazione.

Oney Tapia si racconta: le sue parole

“Ho il ritmo nel sangue da buon cubano ma qui è diverso, non ho mai partecipato a un programma così importante”, ha raccontato in un’intervista a Diva e Donna. “Ancora una volta mi metto in gioco, scopro che posso fare tante cose e che i limiti non esistono. E poi voglio dire alle persone disabili di non smettere di sognare perché i sogni sono le ali per volare. Diventare cieco è stata una benedizione: qualcosa doveva cambiare, è morta una persona e ne è nata un’altra, molto più coraggiosa e sensibile”.

Ciao a tutti e buona giornata…da me @giulianadesiovera #síguemequeteconviene #ballandoconlestelle Un post condiviso da oneytapiaofficial (@oneytapiaofficial) in data: 23 Mar 2017 alle ore 02:20 PDT

Primo concorrente non vedente in assoluto nel programma condotto da Milly Carlucci, Tapia ha colto anche in questa occasione una sfida divertente e da affrontare senza alcuna paura. Come quando racconta l’incidente di cui è stato vittima: era il 2011 e lavorava come giardiniere, mentre stava abbattendo un albero di 50 metri il tronco, piegato dal taglio, gli è caduto addosso. “Mi ha colpito sul viso, all’altezza degli occhi. E la violenza dell’urto mi ha provocato lo scoppio di entrambi i bulbi oculari”, ha spiegato.

Dall’incidente del 2011 a Ballando

A quel punto ha dovuto abbandonare lo sport che praticava, il baseball, ma ha continuato a vivere la sua vita praticando goalball e torball, due attività per atleti non vedenti. “Sul momento, ho avuto una reazione di sconforto, ma poi mi sono messo il cuore in pace e ho deciso di ripartire. Non vedo più con gli occhi ma attraverso le mani. Con le sensazioni ho imparato a conoscere la mia mente, il mio corpo, il mio olfatto. Ora faccio il doppio di quello che facevo prima”. Grazie a testimonianze così, la diversità ha un nuovo valore.