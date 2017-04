53 CONDIVISI Condividi Tweet

La parola fine è (forse) arrivata: Milly Carlucci risponde a Giuliana De Sio dopo le polemiche che hanno travolto la settima puntata di Ballando con le Stelle. L’attrice, concorrente d’eccezione della dodicesima edizione del talent a passo di danza, non ha digerito l’atteggiamento ostile dei giudici e le critiche arrivate puntuali ad ogni sua esibizione, nonostante il pubblico non abbia mai smesso di dichiararle il proprio amore con il televoto.

Dopo l’eliminazione e le sue dure repliche arrivate via social, è dovuta intervenire la padrona di casa a riportare la calma. Carlucci, con un video diffuso sulla pagina Facebook della trasmissione, ha voluto calmare la De Sio e legittimare la forza del suo show, capace per la prima volta di battere il temibile rivale del sabato sera televisivo, Amici di Maria De Filippi.

Milly Carlucci risponde a Giuliana De Sio: il video

“Nella fase calda di un programma come Ballando con le Stelle succedono tante cose, soprattutto dietro le quinte. Fanno davvero parte della normale amministrazione”, ha detto Milly. “Giuliana De Sio, protagonista della scorsa puntata, è una meravigliosa attrice, una meravigliosa artista, e una donna sensibile e intelligente che noi adoriamo, oggi è tranquillamente in sala prove a fare i suoi allenamenti in vista del suo ripescaggio. Per quanto riguarda sabato scorso, tutto ciò che è stato raccontato è un granello di sabbia. Tanto rumore per nulla, direi”. Gli utenti però non sono tutti d’accordo, come è possibile notare dai commenti al post.