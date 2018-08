53 CONDIVISI Condividi Tweet

Com’era Barbara d’Urso a 30 anni? Alcuni la ricorderanno, altri la staranno ammirando in queste ore nelle sue ‘stories’ di Instagram. La presentatrice partenopea – di recente attaccata da Maurizio Costanzo al suono di “Dobbiamo difenderci dal trash” – ha voluto così mettere a tacere più di una chiacchiera sul suo aspetto.

Le foto di Barbara d’Urso a 30 anni e la provocazione della presentatrice: ecco cos’ha scritto alle persone che criticano il suo aspetto

In un momento di forte nostalgia, probabilmente scavando in soffitta, la diva di Pomeriggio 5 e Domenica Live ha voluto ‘riesumare’ alcuni ricordi. “Guardate ragazzi, questo è un momento vintage: Jerry, ma quanti anni fa erano, 30?”. La sua voce accompagna la pubblicazione di un video in cui si rigira tra le mani questi vecchi scatti:

Tanti sorrisi, capelli scuri, abbronzatura dorata e, soprattutto, gambe slanciate e fianchi scolpiti: le stesse forme che più di una volta, sui suoi affollatissimi profili social, le hanno criticato, accusandola di ritoccare le sue attuali fotografie con Photoshop.

La presentatrice, che oggi di anni ne ha 61, ha voluto infatti cogliere l’occasione per mostrare la Barbara D’Urso a 30 anni con le sue ‘forme originali’. Ed infatti, nel mostrare a tutti la sua foto in piedi, slanciata, affianco ad una sua amica, la presentatrice ha detto: “E comunque mi sa che già 30 anni fa mi allungavo le gambe con Photoshop! Guardate qui”, con tanto di scroscio di risate.

Il cambiamento della presentatrice e quello stesso fisico mozzafiato: che sia amata o odiata, la D’Urso vanta un posto nelle ‘donne più hot del bel paese’

Insomma, una maniera molto leggera e ‘vintage’ non solo per scrollarsi di dosso le malelingue, ma anche un’occasione per sfoggiare il suo bel fisico che, già 30 anni fa, le ha permesso di entrare di diritto nelle donne più sexy dello spettacolo italiano. Secondo voi era più bella allora o adesso?