Il 15 ottobre abbiamo visto, nel salottino di Domenica Live, la straordinaria Carolyn Smith, che presenterà Ho ballato con uno sconosciuto: in occasione di questa ospitata, è venuta fuori l’ipotesi di vedere, per la prima volta, Barbara d’Urso a Ballando Con Le Stelle. Possibile?

Barbara d’Urso a Ballando Con Le Stelle? Ecco cos’è successo durante Domenica Live

“Ti chiedo, a nome mio e di Milly Carlucci – ha detto la celebre coreografa in coda all’intervista da parte della presentatrice Mediaset – di venire ospite a Ballando con le Stelle in qualità di ballerina per una notte. So che balli, stai prendendo lezioni con due miei amici e per noi sarebbe un onore. Sono anni che vogliamo chiedertelo”.

Un invito davvero gradito per la conduttrice, ma che al tempo stesso l’ha lasciata assolutamente basita. La sua risposta ha fatto trapelare un piccolo ‘problema’ che molti spettatori avevano già intuito: “Vengo volentieri, se Mediaset mi dà il permesso vengo volentieri. Sono molto gelosi di me. In questo momento c’è un mio amico, Piersilvio Berlusconi, che è sicuramente svenuto. Avrà bisogno dei sali”.

Il motivo della risposta che la d’Urso ha dato alla coreografa di Ballando Con Le Stelle

Insomma, il conflitto d’interessi che si verificherebbe, nel caso di un’ospitata – o addirittura di una partecipazione – di Barbara d’Urso a Ballando Con Le Stelle sarebbe davvero notevole. Una situazione molto simile a quella di Maria De Filippi a Sanremo, che però, a suo tempo, è stata ampiamente sostenuta dall’editore Berlusconi.

Le trattative, tuttavia, al momento sono aperte, e il pubblico comincia a mormorare: come abbiamo già visto durante quest’estate, tra palinsesti rivoluzionati, addii di presentatori storici (come Giletti) e inaspettati passaggi di rete, nella TV italiana niente è scontato…

E a voi piacerebbe vedere la presentatrice cimentarsi nelle prove di danza dello show di Milly Carlucci?