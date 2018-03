281 CONDIVISI Condividi Tweet

Barbara D’Urso conduce il Grande Fratello 2018? L’indiscrezione è stata riportata da Davide Maggio. Secondo il sito web del giornalista tv, la presentatrice è stata convocata ad una riunione a Cologno Monzese, in Viale Europa, per incontrare Giorgio Restelli, direttore risorse artistiche Mediaset. Il boss del Biscione le avrebbe proposto il clamoroso ritorno alla conduzione del reality, la cui quindicesima edizione partirà lunedì 23 aprile. D’Urso ha già condotto il programma per tre edizioni (dalla terza alla quinta, stagione 2003-2004) succedendo a Daria Bignardi e lasciando il testimone ad Alessia Marcuzzi. In quelle edizioni a trionfare furono Floriana Secondi, Serena Garitta e Jonathan Kashanian. L’inviato era ancora Marco Liorni.

La scelta di Mediaset sarebbe motivata dopo il no di Barbara Palombelli. La conduttrice di Forum ha rifiutato il reality per rimanere nel più comodo tribunale televisivo di Canale 5 e Rete 4. “Ringrazio tutti quelli che mi hanno candidato per condurre il Grande Fratello, sono molto gentili, ma io conduco Forum con tanta passione e nessuno mi ha detto nulla. Vi prego, non scrivetemi per candidarvi come opinionisti o concorrenti…”, ha scritto su Facebook.

Il nome del volto di Pomeriggio Cinque e Domenica Live è stato tirato fuori da Endemol dopo un altro rifiuto eccellente, quello di Ilary Blasi, già padrona di casa del Grande Fratello Vip. Eppure, durante una delle sue ultime dirette pomeridiane, D’Urso si era sbilanciata verso altri lidi: “Con l’azienda siamo concentrati per un ipotetico prime time di un altro tipo. Ma ringrazio Mediaset che continua a fidarsi di me sempre”. Resta da capire se Barbara cederà dinanzi alla nuova offerta disperata della sua azienda del cuore. Proprio nei giorni scorsi, in proposito, si erano inseguite voci su un possibile passaggio di consegne a Domenica Live: Dagospia aveva fatto il nome di Myrta Merlino come possibile sostituta al timone del contenitore domenicale di Canale 5.