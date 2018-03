114 CONDIVISI Condividi Tweet

Colpo di scena: Barbara d’Urso condurrà il Grande Fratello, arriva la conferma ufficiale in barba a tutti gli altri nomi che sembravano contendersi lo scettro del reality Mediaset. La conferma arriva da una testata molto addentrata nel mondo del piccolo schermo italiano.

Mentre ancora si discute sulle novità sul cast del reality, spunta il nome definitivo che ha letteralmente sbaragliato la concorrenza. Belen, l’attrice Anna Safronick, la ‘iena’ Nadia Toffa e l’ultima candidata, Barbara Palombelli: tutte scartate. L’ultima, in realt, per una decisione dell’ultimo minuto.

Il dato curioso è che solo pochi giorni fa la presentatrice di Domenica Live aveva sonoramente smentito qualunque voce riguardo il suo possible coinvolgimento nel programma Mediaset:

“Ringrazio tutti quelli che mi hanno candidato per condurre il Grande Fratello – aveva scritto su Facebook – sono molto gentili, ma io conduco Forum con tanta passione e nessuno mi ha detto nulla. Vi prego, non scrivetemi per candidarvi come opinionisti o concorrenti…”

Ed invece, dal sito di Davide Maggio, arriva una notizia sicura e si propaga per il web: Barbara d’Urso condurrà il Grande Fratello in versione non Vip. Un ruolo che ritorna alla sua ‘legittima proprietaria’ dopo moltissimi anni: ‘Carmelita’, infatti, ha guidato i giochi dei concorrenti della celebre casa di Cinecittà dalla terza alla quinta edizione, portando il programma – specialmente nella quarta stagione – ai suoi picchi storici di ascolti e successo. Ed ora Mediaset punta di nuovo tutto su di lei:

I motivi della scelta da parte di Mediaset hanno a che fare con il cannagate dell’Isola dei Famosi

“La scelta di Barbara va anche nella direzione di assicurare al reality una guida forte (la stessa che si voleva dare con Barbara Palombelli, che ha rinunciato last minute), in grado di gestire gli imprevisti della diretta (la figuraccia colossale col canna gate all’Isola docet).” scrive il portale dedicato al mondo dello spettacolo italiano.