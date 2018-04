1 CONDIVISI Condividi Tweet

Barbara D’Urso contro L’Isola dei Famosi? Il programma è finito vedendo come vincitore Nino Formicola, il Gaspare di Zuzzurro e Gaspare. Nonostante l’avventura degli isolani e di Alessia Marcuzzi fosse terminata, le polemiche sul canna-gate portano con sé qualche strascico. Forse la Marcuzzi sperava il contrario e che la spiacevole vicenda innescata da Francesco Monte ed Eva Henger fosse sepolta per sempre, ma così non è stato. La conduttrice del Grande Fratello 2018, infatti, ha detto la sua su tutta la faccenda durante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque.

Barbara D’Urso contro L’Isola dei Famosi: “Eva Henger non è bugiarda”

La conduttrice di Pomeriggio Cinque ha dedicato parte della puntata alla vittoria di Nino Formicola e non ha potuto evitare di dire la sua in merito alla questione del canna-gate. Fino ad ora Barbara D’Urso non si è mai schierata ma, una volta finito il reality, la donna si è sentita di spendere qualche parola sulla vicenda: “Io non vorrei prendere posizioni, però obiettivamente Striscia la Notizia ha tirato fuori e mostrato delle cose che sono talmente evidenti! Non si può negare a Striscia quello che abbia fatto”.

La presentatrice continua il suo discorso, precisando che il suo non è un attacco alla Marcuzzi sul famoso sfogo che ebbe in puntata contro la Henger: “Io non sto parlando della conduttrice assolutamente, va rispettata, poi ognuno fa la conduttrice come vuole: io sono passionale in un modo, lei è passionale in un altro. Parlo del reality, Striscia obiettivamente ha mostrato delle cose che inizialmente erano state dette e negate di Eva e in realtà invece aveva ragione lei. Anche il fatto di far finta ogni volta di non rendersi conto di quello che Striscia mandava in onda scusate. La televisione la guardano tutti. Comunque, Striscia ha più volte dimostrato che Eva non è una bugiarda, mi sembra che questo ormai sia acclarato”.

Barbara D’Urso e la sua nuova avventura al GF Nip

La polemica instaurata dalla D’Urso è subito finita lì, anche perché la conduttrice adesso ha i suoi programmi a cui pensare. Non solo Pomeriggio Cinque e Domenica Live, infatti, ma anche il Grande Fratello Nip 2018. Il reality andrà avanti per otto puntate e la Barbara nazionale si conferma regina di Canale 5 con un tris di spettacoli che tengono milioni di telespettatori incollati allo schermo.