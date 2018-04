52 CONDIVISI Condividi Tweet

Per lei è tempo di operazione nostalgia a tutti gli effetti: dopo l’annuncio del ritorno della Dottoressa Giò, la serie TV che l’ha vista protagonista fino al ’96, Barbara d’Urso è pronta per il Gf e per rimettersi i vecchi panni da conduttrice del reality. La sua energia vitale e il suo entusiasmo sul lavoro sono davvero doti invidiabili:

Barbara d’Urso è pronta per il Gf Nip e ad aumentare sensibilmente il suo carico di lavoro per il piccolo schermo: ne vale la pena?

«Lunedì iniziano le prove e la trasmissione partirà il 17 aprile — spiega al Corriere Della Sera, dopo aver raccontato di essersi svegliata alle 5 per mettersi in viaggio verso gli studi TV— In effetti credo di essere l’unica conduttrice in onda con tre programmi contemporaneamente».

Un impegno non da poco, considerato il carico di stress e ore piccole che questo può denotare. Ma perché ha accettato? “L’azienda me lo ha chiesto a settembre e io ho detto: “No, no, no”. A dicembre, per questo, avevo ribadito in diretta nel mio programma, che ringraziavo, ma che non avrei condotto il Grande Fratello. In questi mesi ho anche sentito Barbara Palombelli; le dicevo: “Fallo tu”. E lei: “No, devi farlo tu”. Alla fine ho capitolato”.

Adesso, anche se Barbara d’Urso è pronta per il Gf Nip, sta cominciando ad avere anche qualche piccolo timore rispetto a questo grande ritorno: “Ho veramente tanta paura oltre che molte cose da fare. Nel mentre, in questo periodo, ho anche doppiato un cane, divertendomi moltissimo, del film Show dogs, che uscirà nei cinema a maggio. Ad ogni modo, ho esitato tanto perché tornare a condurre un programma — che all’epoca era stato un grandissimo successo e che mi era spiaciuto molto lasciare — dopo 15 anni non era una sfida facile. E’ anzi qualcosa di molto complicato per me. Ma quando mi sono convinta, sono entrata con le mie idee: con tutti gli autori c’è grande sintonia. Posso dire che stiamo cercando storie più che concorrenti e che, oltre ai ragazzi sconosciuti, ce ne saranno altri non famosi, ma in parte già noti...” , come già sappiamo ( concorrenti del Grande Fratello Nip: svelati i primi nomi).

Ma com’è ‘Carmelita’ d’Urso nella sua vita privata? Risposta: un vulcano anche in questo caso. Non si ferma mai: “Esco tutte le sere con i miei amici, la domenica vado a ballare in balera. Di testa ho ancora 15 anni […] Più che il tempo per dormire e riposare penso a quello che vorrei avere per fare ancora altro. Non voglio stare ferma ma, anzi, godermi sempre più ogni momento, specie negli ultimi anni“.

Il confronto col passato e il desiderio di Sanremo

Per quanto riguarda il confronto con la sé stessa di tanti anni fa (come si può notare dal particolare del ‘vestito pesce’, abito indossato proprio durante la sua vecchia conduzione del GF, la presentatrice tenta di non soffrire molto questi paragoni: “Non ci penso, sono sempre proiettata in avanti. Ma quando mi hanno iniziato a parlare di queste proposte, a settembre, mi è come entrata una pulce e sono andata a ripescare in magazzino gli abiti che usavo in quegli anni, riproponendoli poi anche in video…”. Che, a quanto pare, le stanno ancora molto bene. Un ultimo desiderio: “Sanremo lo aspetto comunque. Entro i prossimi vent’anni, quando chiuderò la mia carriera, vuoi che non lo facciano condurre almeno una volta?“. Voi che dite?