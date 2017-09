310 CONDIVISI Condividi Tweet

Il 4 settembre torna uno dei programmi più amati ed odiati del piccolo schermo e Barbara D’Urso presenta Pomeriggio 5 2017 con la solita passione. Dopo mesi di annunci, la stagione Mediaset 2017/2018 si apre proprio con uno dei suoi cavalli di battaglia. Il contenitore che negli anni è diventato criticatissimo per le luci sulla conduttrice e pagine imbarazzanti di tv spazzatura come la rissa tra Filippo Facci e l’avvocato di Cicciolina.

Polemiche a parte, Barbara D’Urso a gennaio festeggia dieci anni di programmi: iniziò nel 2008 con Claudio Brachino a Mattino Cinque. Costantemente a rischio, come avrebbe dimostrato il diverbio con Piersilvio Berlusconi, la presentatrice rinasce dalle sue ceneri. “Smentisco categoricamente e ci rido su”, ha detto al Giornale negando i contrasti con l’amministratore delegato del Biscione. “Sarebbe come dire che gli asini volano. Da quando lavoro in esclusiva per Mediaset, cioè da quindici anni, fra me e Piersilvio c’è un affetto inattaccabile”.

“La tv io la faccio dal 1977, quarant’anni”, ha ribadito con orgoglio. “Non mi spaventa più nulla. Sono solo me stessa. Se cado in diretta, com’è successo due anni fa, mi rialzo nonostante il male cane e ci faccio una battuta su”. D’Urso rivendica una sua idea precisa di talk: “I miei programmi hanno contenuti trasversali. Mescolo l’alto e il basso, passo dalla politica alla cronaca al talk di costume, dosando bene gli ingredienti”.

Barbara D’Urso presenta Pomeriggio 5 2017

“Mi occupo di diritti civili, combatto contro la violenza sulle donne, parlo a favore delle unioni civili da nove anni, da molto prima che cominciassero a farlo gli altri”, ha specificato. “Questo dimostra quanto sia aperta a qualsiasi argomento. E pronta a difendere qualsiasi giusta causa”. Intervistata dal Foglio, ha inoltre ribadito che con Maria De Filippi non ci sono mai stati problemi.

“Hanno detto che la De Filippi avrebbe preso il mio posto, ma Maria – che è una donna intelligente che stimo e che amo – ha fatto sapere che non è assolutamente vero niente. Lo stesso dicasi sui titoli come ‘Mediaset contro la d’Urso’ o ‘Violenta litigata tra Piersilvio Berlusconi e la d’Urso’. È tutto falso, come non si è mai pensato né temuto che Giletti potesse prendere il mio posto”. La nuova stagione di Pomeriggio 5 inizia il 4 settembre alle 17:10.