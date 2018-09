2 CONDIVISI Condividi Tweet

Ebbene sì, Barbara d’Urso rifiuta Rovazzi: succede nello showbusiness italiano, lui la voleva, lei ha detto NO. Però qualche pentimento c’è… Di cosa stiamo parlando? Niente cronache rosa, non preoccupatevi! Ci riferiamo ad un progettino virale di cui avrete sentito sicuramente parlare:

il video di Faccio Quello Che Voglio!

“Faccio quello che voglio”, ma Barbara D’Urso rifiuta Rovazzi

Oltre ad essere stata una delle hit dell’estate, questo lavoratissimo ed ingegnoso videoclip musicale è anche una delle opere più complesse del giovane “non-cantante” di ‘Andiamo a comandare’.

Nel cast di all star che vediamo cantare, recitare e trasformarsi, possiamo notare Carlo Cracco, Massimo Boldi, Diletta Leotta, Al Bano, le voci di Emma Marrone e Nek. Tra questi celebri volti doveva esserci anche lei, la presentatrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live.

A svelare questa occasione mancata è stata la stessa ‘Carmelita’ durante una delle ultime puntata del suo show pomeridiano su Canale 5: “Fabietto mi aveva chiesto di essere nel suo video, ma io non ho potuto accettare perché ero sul set della Dottoressa Giò – ha dichiarato, mostrando un certo affetto per il ragazzo – Mi sarebbe piaciuto molto, sarà per la prossima”.

Ecco dove si erano conosciuti la presentatrice e il ‘non-cantante’ milanese

Insomma, Barbara D’Urso rifiuta Rovazzi quando lui le chiede di apparire nel video di ‘Faccio quello che voglio’, ma non senza un po’ di dispiacere. Tra i due pare corra particolarmente buon sangue da quando si sono incontrati sul set del film “Il vegetale”, la prima esperienza cinematografica da attore per il videomaker milanese: “Sto progettando un nuovo programma in prima serata e a gennaio comparirò al cinema nel film con Rovazzi diretto da Gennaro Nunziante, regista di Checco Zalone. Si tratta di un film Disney, una cosa molto divertente”, aveva infatti annunciato la presentatrice dalle pagine del Tv Sorrisi & Canzoni.