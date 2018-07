152 CONDIVISI Condividi Tweet

Ormai ha preso ufficialmente il posto di Rita Dalla Chiesa (e Fabrizio Bracconeri) a Forum nelle case degli italiani, ma sapevate che Barbara Palombelli aveva il malocchio? È che prima di approdare felicemente nel mondo dello spettacolo era perseguitata da avventi funesti? Ecco il suo racconto:

Barbara Palombelli aveva il malocchio e se l’è fatto togliere: “Sembrava un’esorcismo”

Ospite di Paola Perego a ‘Non disturbare’, la presentatrice ha voluto raccontare una fase davvero complessa della sua vita. Ha parlato di una sorta di energia negativa che la perseguitava. Insomma, Barbara Palombelli aveva il malocchio: “Ce l’avevo, me lo tolsero. Mio padre era morto giovanissimo, tre nonni ci avevano lasciati in due anni, avevamo avuto i ladri in casa. Andai da giornalista, con un fotografo. Ci scrissi un articolo, vinsi un premio e grazie a quel premio andai per la prima volta in televisione. La mia vita cambiò. Non so come mi abbiano esorcizzata, ricordo che uscita dalla porta secondaria ero confusa e non capivo che ore fossero”.

Una volta eliminata l’aurea negativa, la sua vita ha cominciato la discesa verso la felicità e la stabilità. Anche amorosa: “Dopo anni di disgrazie in pochi mesi fui assunta, trovai una casa e un compagno, quello con cui vivo ancora” ha raccontato, a proposito di Francesco Rutelli. Di cui parla così: ” “L’incontro con Francesco è stata una botta di c*** totale”.

Il racconto della sua storia d’amore

Per poi continuare: “Venivo da una storia devastante, è stato una ciambella nell’oceano. Compresa la convivenza sono trentanove anni, un record. Noi ogni mattina decidiamo e scegliamo di stare insieme, ci divertiamo. Tra vittorie elettorali, sconfitte e attacchi sopravvivere e riuscire a rimanere me stessa è stata una grande vittoria. Voto come nonno? 10. Con i nipoti ha ritirato fuori il Francesco bambino. Come corteggiatore solo 1, dovetti fare tutto io”.