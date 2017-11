30 CONDIVISI Condividi Tweet

Barbara Palombelli in lacrime a Forum: è successo nel corso della puntata del programma andata in onda lunedì 13 novembre. La conduttrice, in chiusura di trasmissione, ha voluto ricordare l’avvocato Titta Madia, morto improvvisamente lunedì scorso per un infarto durante il sonno.

Madia, 70 anni e zio della ministra per la Pubblica amministrazione Marianna, è stato tra i più famosi penalisti italiani. Nel corso della sua carriera era stato difensore di imputati eccellenti come il generale Nicolò Pollari nel caso Abu Omar e l’ex capo delle Brigate Rosse Renato Curcio.

Avvocato cassazionista di lungo corso, Madia aveva seguito anche i procedimenti a carico della famiglia Mastella, del presidente di Consob Giuseppe Vegas e di Salvatore Parolisi, per la giustizia italiana ritenuto responsabile della morte della moglie Melania Rea. Madia è stato anche legale della Margherita nella vicenda delle presunte appropriazioni dell’ex tesoriere Luigi Lusi.

Ultimamente, seguiva, come difensore della famiglia Tulliani, gli sviluppi dell’inchiesta che vede coinvolto Giancarlo (per una vicenda di riciclaggio riconducibile al Re delle slot Francesco Corallo), fratello di Elisabetta, compagna di Gianfranco Fini.

Barbara Palombelli in lacrime a Forum

A dare la notizia dell’improvvisa scomparsa dell’avvocato, è stata proprio Barabara Paolombelli durante la trasmissione Forum in onda su Canale 5. “È una notizia che non avrei mai voluto dare. È morto nel sonno senza soffrire l’avvocato Titta Madia, grande amico della mia famiglia e per me era quasi come un fratello. Mi si spezza il cuore”, ha detto la conduttrice particolarmente commossa prima di essere interrotta dall’applauso dello studio.

Paolombelli, già provata dalla scomparsa dolorosa dello storico autore Gigi Renai, ha poi mostrato una foto che ha scattato a Madia con la moglie e i figli quest’estate in occasione dei 70 anni dell’avvocato. La puntata di Forum è disponibile sul sito Mediaset, il ricordo della conduttrice a partire dal minuto 1:20:15.