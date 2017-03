0 CONDIVISI Condividi Tweet

Dal suo ruolo storico ne I Cesaroni fino alle recenti apparizioni nel film di Pieraccioni “Io&Marilyn” e in quello di Pif “La Mafia Uccide Solo d’Estate”, il suo viso è uno di quelli che buca lo schermo: è per questo che la notizia che l’attrice Barbara Tabita è stata colpita da ischemia è stato un vero e proprio shock.

Il racconto dell’attrice di quegli attimi di terrore

Così come Al Bano, anche la bella 42enne di Augusta ha dovuto affrontare una vera e propria emergenza, seguita da un ricovero forzato in ospedale e un intervento. A raccontarlo è lei stessa, ancora scossa dagli attimi di terrore in cui ha realizzato che il suo cervello stava avendo un blackout:

“Quando ho cominciato a vedere tutto appannato, mi sono vestita, ho preparato la valigia per l’ospedale e chiamato il mio migliore amico: ‘Antonio vieni, sto per morire’. guadagnare tempo, mi sono fatta trovare giù, davanti al portone. In clinica mi hanno salvato la pelle. La colpa dei miei ‘tia’(ischemia cerebrale transitoria, ndr) è di un genotipo malato.”

Nessuno sapeva che Barbara Tabita è stata colpita da ischemia un anno fa, questa è la prima volta che l’attrice prova a parlarne: la paura che ha provato in quel periodo è ancora tangibile nelle sue parole, e in un particolare che forse non tutti mettono in conto. Quello che viene dopo:

Barbara Tabita è stata colpita da ischemia un anno fa

“Fatico un po’ coi numeri. E ora riesco a concepite solo un pensiero per volta. Il medico mi ha detto ‘Tranquilla, adesso sei una di noi: un maschio’. Riprendersi non è stato facile: avevo paura di non poter contare più sulla mia memoria e dovevo tener segreta la mia disavventura. Temevo non mi avrebbero più fatta lavorare. Sa com’è, ho già sperimentato la disoccupazione.”