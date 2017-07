21 CONDIVISI Condividi Tweet

Barbara Weldens era una delle più promettenti giovani chanteuse francesi. La cantante è stata vittima di un destino a dir poco crudele: è morta a soli 35 anni nel corso della sua esibizione nella chiesta di Cordeliers al Festival di Gourdon en Quercy in onore di Leo Ferrè.

L’artista si sarebbe accasciata a terra durante la sua performance e a nulla sono valsi i tentativi per rianimarla. Come reso noto da France Bleu, gli spettatori sono rimasti scioccati perché inizialmente non hanno capito ciò che stava accadendo.

Le indagini della polizia sono ancora in corso ma la pista che gli investigatori stanno seguendo è quella di un guasto al sistema elettrico. Secondo questa ricostruzione, Barbara sarebbe morta fulminata.

Una voce eccezionale e un carisma straordinario quelli di Weldens, nata in un ambiente particolare: figlia di artisti circensi, era cresciuta imparando giocoleria, acrobazie e trapezio con i genitori. Ispirata da Jacques Brel e Barbara, aveva iniziato a scrivere le prime canzoni ancora adolescente.

Barbara Weldens, il destino crudele della cantante

Diventata direttrice del Théâtre de Pierres di Fouzilhon, aveva costituito il Collectif TDP con la violinista Marion Diaques e la pianista Barbara Hammadi. In questo clima di grande creatività multidisciplinare, tra teatro, scrittura e musica, aveva scritto e composto il suo primo album, Le grande H de l’homme. Un disco che le è valso numerosi riconoscimenti come il primo premio al Festival Jacques Brel, quello come rivelazione dell’Académie Charles-Cros e il Pic d’Or della Chanson de Tarbes.

L’equipe della sua agenzia Printival Boby Lapointe e i suoi amici musicisti dei Lesoies Blanches hanno voluto ricordare Barbara con una serie di messaggi affidati ai social. Un notizia dolorosa che arriva nelle stesse ore in cui Chester dei Linkin Park è morto suicida ad appena 41 anni. Una forza e un’energia fenomenali che ci mancheranno.