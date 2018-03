100 CONDIVISI Condividi Tweet

Una battuta razzista a C’è posta per te ha mandato su tutte le furie Maria De Filippi. Nella puntata andata in onda sabato 3 marzo, con ottimi ascolti come al solito (5.349.000 spettatori pari al 26.4% di share), la conduttrice ha raccontato la storia di Nando. Un signore che ha abbandonato la sua famiglia per rifarsi una vita con la nuova compagna, Luciana.

I figli, su sollecitazione dei nipoti Carlo, Giuseppe, Roberto e Giada, hanno chiesto alla redazione del programma di poter rivedere il padre dopo tanti anni di lontananza. “Non cercatemi più, mi sono fatto una nuova vita. Qui ci sono dei soldi e va bene così”, aveva scritto l’anziano in una lettera. Un apparente ricongiungimento famigliare, che nonno Nando tuttavia non ha accolto nel migliore dei modi.

Nando, accompagnato in studio dalla seconda moglie, è rimasto piuttosto freddo alle sollecitazioni d’affetto della famiglia. “Cosa hai provato quando hai ricevuto l’invito?”, gli ha chiesto De Filippi. Lui ha replicato serafico: “Assolutamente nulla”. Già a quel punto, la presentatrice ha commentato la freddezza e l’insensibilità dell’uomo con un netto: “Vado avanti solo per rispetto vostro”, rivolgendosi ai nipoti. Ma il peggio doveva ancora venire.

Battuta razzista a C’è posta per te, è caos sui social

Quando Nando, pressato dal pubblico e dalla conduttrice, ha aperto la busta, non ha proprio fatto i salti di gioia nel rivedere figli e nipoti. “Le fa piacere rivederli?” lo ha incalzato De Filippi. A questa domanda, l’anziano ha replicato con la battuta incriminata: “Mi fa piacere vederli, certo. Mica sono dei negri”.

Un’uscita a dir poco infelice che ha gelato lo studio e sui social è stata commentata con un misto di disprezzo e ironia. “Si è toccato il fondo” hanno scritto molti telespettatori, mentre altri hanno cinguettato con sarcasmo che “Mica sono dei negri vince il premio per la miglior apertura di busta 1918”. A suggellare questa situazione imbarazzante, ci ha pensato la stessa De Filippi, che ha congedato i suoi ospiti con un perentorio: “In bocca al lupo, ve ne servirà”. La storia di Nando e i suoi figli, diventata virale come quella di Francesca di C’è posta per te, è disponibile su WittyTv.