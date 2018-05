0 CONDIVISI Condividi Tweet

Beatrice Grannò è l’attrice rivelazione di Il Capitano Maria, la nuova fiction di Rai 1 con Vanessa Incontrada al via lunedì 7 maggio 2018. Nata a Roma ma formatasi a Londra, classe 1993, Grannò interpreta Luce, la figlia della protagonista. Una ragazza che ha quasi diciotto anni e un passato problematico. Quando era bambina, infatti, ha visto morire suo padre e questo trauma non l’ha mai superato. In aperto conflitto con la madre, al ritorno nella città d’origine incontra Filippo e lo segue in un viaggio nel mondo degli hacker che le farà trovare la verità sulla morte di suo padre e la farà diventare adulta.

Beatrice Grannò, attrice rivelazione di Il Capitano Maria

Dopo gli studi agli ACTI teatri indipendenti a Torino, Beatrice si è formata tra la European School for the Art of the Actor di San Miniato e la East15 Acting School di Londra. Il suo primo amore è il teatro, dove si è esibita in spettacoli come Juice Straws Are Bleak (per la regia di Lynne Jefferies) e Mexico: A Love Story, andato in scena al Wandsworth Arts Fringe 2018.

Beatrice sa anche cantare e suonare pianoforte, ukulele e percussioni, come dimostra spesso sulla sua pagina Instagram. In tv ci è arrivata dopo aver recitato in un episodio di Don Matteo 9 e ora accanto a Vanessa Incontrata e Carmine Buschini in Il Capitano Maria.

Beatrice Grannò, dove la vedremo prossimamente

Prossimamente vedremo Beatrice Grannò ancora in tv. La giovane attrice sarà nel cast di School Hacks, nuova serie teen di Walt Disney Italia attualmente sul set. “Per me Il Capitano Maria è stata la prima esperienza in Italia”, ha raccontato a TvBlog. “Vengo da Londra, dal mondo dei teatri indipendenti. Ricevetti la telefonata del mio agente che mi propose il provino. Tornai in Italia e andò bene, nonostante io non abbia lo stesso carattere graffiante che ha Luce. Quando ho iniziato a leggere il copione, infatti, mi sono detta ‘aiuto!’. Sul set Vanessa Incontrada è stata molto carina, mi ha aiutato e tranquillizzato. Ora sono determinata a lavorare in Italia, adoro questo Paese. Londra resta un castello dove vado per fare una ginnastica di energia, qui, invece, mi voglio definire!”.