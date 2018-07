9 CONDIVISI Condividi Tweet

Beatrice Valli minacciata e insultata su Instagram: l’ex volto di Uomini e Donne si è voluta sfogare nelle sue ‘stories’ per denunciare un avvenimento davvero molto grave. Tutto è cominciato da quando ha deciso di condividere un appello molto drammatico (e virale) di un ragazzo affetto da un male incurabile dopo un banale incidente sportivo.

Beatrice Valli minacciata di morte dopo aver condiviso (e poi smentito) l’appello di Salvatore

La corteggiatrice ha inizialmente supportato la vicenda di Salvatore, raccogliendo consensi e sensibilizzando i suoi followers. Successivamente, però, alla compagna di Marco Fantini e sorto il dubbio che potesse trattarsi di una fake news, e così ha ‘scoraggiato’ tutti. Qualcuno, di fronte a questo atteggiamento, si è fortemente indignato: “Spero succeda a tuo figlio, spero muoia tuo figlio’.

Ed ecco come ha reagito Beatrice Valli minacciata su Instagram: “Mi sto informando e sto capendo la verità di tutto. Io e Marco stiamo approfondendo – ha dichiarato in video-. Abbiamo i contatti di persone che erano lì e hanno visto quello che è successo. Mi dispiace molto ricevere questi insulti, questi messaggi, come ‘Spero succeda a tuo figlio, spero muoia tuo figlio’. Queste cose non si augurano neanche al peggior nemico. Come ho detto ieri ho condiviso la storia anche io perché posso aiutare le persone”.

Il commento sulla reazione violenta del pubblico sui social dell’ex corteggiatrice si conclude così: “Queste persone ci hanno pesantemente insultato e ci hanno detto parole che non voglio neanche ripetere, perché augurare morte ai miei figli e a me… ma di cosa stiamo parlando? Per il momento ci stiamo informando(sul video di Salvatore, n.d.r.) e abbiamo già delle risposte e dei documenti. Vi assicuro che vi stupiremo e quando capirete certe cose dovrete non chiederci scusa, di più”.

L’appello a Le Iene

E se non dovesse bastare: “Altra cosa. Dato che sicuramente inizieranno gli insulti possiamo chiedere aiuto alle Iene, adesso li contatto direttamente per capire cosa è successo e per capire tutto quello che ha e tutto quello che non ha. Se mi sbaglio sarò io la prima a chiedere scusa”.