Compleanno speciale per la soap opera più vista al mondo: Beautiful compie 30 anni. Era il 23 marzo del 1987 quando su CBS andò in onda il primo episodio di The Bold and the Beautiful – questo il titolo originale. In Italia arrivò il 4 giugno 1990 su Rai 2, prima di passare su Canale 5 dal 5 aprile 1994. Da allora è l’appuntamento quotidiano fisso per milioni di fedelissimi.

Con il passare delle stagioni, la soap creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell ha collezionato una serie di successi incredibili. Ha vinto 77 Emmy, è certificata dal Guinness dei Primati come la soap opera più popolare del mondo (è seguita da 300 milioni di spettatori al giorno in tutto il globo), è stata esportata in quasi 100 paesi (compresi Botswana, Iran, Palestina, Rwanda ed Emirati Arabi Uniti).

Beautiful compie 30 anni (e festeggia così)

Mix di love story, tradimenti, relazioni familiari a dir poco intricate, continui colpi di scena, tumultuosi e improbabili incesti, Beautiful ha spesso toccato temi scottanti (dagli abusi all’Aids, dall’eutanasia alle identità transgender) e appassionato i fan mutando pelle. Dopo 30 anni e oltre settemila episodi, soltanto John McCook (Eric Forrester) e Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) fanno ancora parte del cast originale.

B&B made its debut 30 years ago. Turn the clock back to 1987 & take a look at these #BoldandBeautiful stars! https://t.co/cjYOiBOEgS #Bold30 pic.twitter.com/0HqUbDaPpe — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) 12 marzo 2017

Per questo anniversario speciale, nel 2017 le riprese si sono tenute tra Montecarlo e il Sud Africa. Un set unico che si è alternato a quello di Los Angeles, dove proseguono le avventure dei Forrester e dei Logan. Per l’occasione, il produttore esecutivo e capo del team di sceneggiatori, Bradley Bell, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni a sorpresa per la soap creata dai suoi genitori.

Parla il produttore esecutivo Bradley Bell

“Sono molto orgoglioso che la serie duri da 30 anni. Credo che abbiamo creato una sorta di famiglia allargata per i nostri telespettatori”, ha raccontato Bell. “È difficile trovare cose nella vita su cui contare. Questi episodi sono una celebrazione epica per i nostri fan in tutto il mondo. Abbiamo ripreso le location più glamour nella storia delle soap opera. Gli spettatori vedranno romanticismo, classe, intrighi, avventura e riprese spettacolari, tutti tratti distintivi di Beautiful”.