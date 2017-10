810 CONDIVISI Condividi Tweet

Altro che imprese da supereroi DC Comics, a sentir parlare Bebe Vio a Che Tempo che fa viene da dire che la nostra Wonder Woman ce l’abbiamo in carne ed ossa!

Bebe Vio a Che Tempo Che Fa racconta di quando a 13 anni ha detto al padre che voleva suicidarsi

Ospite di uno dei programmi più chiacchierati della domenica sera (sia per la la scrivania acquario che per la guerra all’ultimo ascolto tra Fabio Fazio e Gianni Morandi), la giovane atleta ha incantato ancora una volta il pubblico – presentatore compreso – con la sua incredibile energia, vitalità e giovialità, raccontando momenti di grande soddisfazione e annunciando l’inedito programma che andrà a condurre, “La vita è una figata”, in onda dall’8 settembre alle 17.45.

Di fronte ad un titolo così, a Fazio è venuta voglia di chiederle, in controtendenza con tutta la positività emanata fino a quel momento, se ci fosse mai stato, invece, un momento in cui l’atleta aveva pensato di mollare tutto, di non farcela.

La risposta di Bebe Vio a Che Tempo Che Fa per un momento ha creato una patina di tensione tra gli ascoltatori: all’età di 13 anni – ha raccontato – il giorno prima del suo compleanno, appena dimessa dall’ospedale e con le ferite ancora aperte, la campionessa di scherma era a letto sofferente con il padre che provava a farle le medicazioni. Presa dal dolore e dallo sconforto, si era rivolta al genitore urlando che non ce la faceva più, che voleva uccidersi.

“A 13 anni ho detto a mio padre che volevo suicidarmi, lui ha reagito così…”

Il padre, per tutta risposta, le ha detto che se voleva poteva avvicinarla alla finestra, dato che da un secondo piano la caduta sarebbe stata effettivamente mortale in quelle condizioni. I genitori, inquadrati dalle telecamere dello show di Rai Uno, hanno accennato un sorriso preoccupato al sentire la figlia raccontare quell’episodio con tanto candore. Ma ecco che arriva il finale:

“Dopo il mio stupore per la risposta di mio padre – racconta Bebe – lui mi dice ‘Ma davvero volevi suicidarti? La vita è una figata!’“. Insomma, il nome del suo primo programma viene proprio da una provocazione del suo papà, un incoraggiamento scherzoso che le ha fatto superare quel momento di difficoltà.