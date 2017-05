59 CONDIVISI Condividi Tweet

Nella puntata delle Iene andata in onda domenica 21 maggio, Belen incontra la hater che la insulta sul web. La showgirl argentina si è prestata ad uno sketch della iena Mary Sarnataro perché tra i personaggi pubblici più presi di mira sui social. Ma chi sono gli haters? Sono quelle persone che, nascoste sotto nickname improbabili, commentano con odio violento e immotivato qualsiasi argomento.

Rodriguez è vittima costante di disprezzo online. Sono tantissimi, uomini e donne, che col favore dell’anonimato utilizzano un linguaggio violento. La hater scelta da Sarnataro è una ragazza di nome Mary. Con la scusa di un’intervista in veste di “opinion leader”, è stata portata in un bar dove ha incontrato a sorpresa Belen. In un primo momento Mary è sembrata ferma sulle sue posizioni.

Belen incontra la hater e il finale è inaspettato

“Lei è un personaggio famoso, quindi deve accettare la critica”, ha precisato. Se Belen Rodriguez balla Emma Marrone o bacia il figlio in bocca, viene immediatamente sommersa dalle critiche. Commenti che spesso e volentieri si trasformano in vere e proprie esplosioni di rancore e aggressività, intolleranza e disprezzo. Difficile combattere troll, shitstorm e cyberbullismo. “Adesso che ti sto conoscendo magari mi stai più simpatica, però in televisione e nelle foto che ti fai mi stai sulle palle”, si è giustificata la detrattrice.

Per fortuna, l’incontro si è concluso con un lieto fine. Mary ha promesso di non insultare più nessuno, Belen l’ha abbracciata con tanto di selfie come gesto di pace. Il video è disponibile a questo link. I numeri del fenomeno però restano. Secondo le mappe redatte da Vox con l’Università La Sapienza di Roma, principale bersaglio dell’odio via web sono le donne, vittime del 63% dei tweet negativi analizzati. Seguono gli omosessuali (10,8%), i migranti (10%), i disabili (6,4%) e gli ebrei (2,2%).