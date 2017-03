0 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo una brutta polemica dai toni anche minacciosamente giudiziari con Maurizio Costanzo (leggi qui la notizia), ora Belen è stata mandata via da Pequenos Gigantes: non sarà più lei a presentare lo show Mediaset, per la prima volta da quando è iniziato il talent.

La bella argentina, comparsa anche in film come Natale in Sud Africa e Non c’è due senza te, sarà quasi sicuramente sostituita da un altro volto noto del piccolo schermo italiano alla conduzione del programma dedicato ai giovanissimi talenti. Di chi si tratta?

Belen è stata mandata via da Pequenos Gigantes, ecco chi prenderà il suo posto

Pare che la scelta sia ricaduta su un volto molto rassicurante per famiglie e bambini: Benedetta Parodi (ma la notizia è ancora in attesa di conferma). Ma i cambiamenti non finiscono qua: lo show sarà infatti spostato da Canale 5 per approdare su Real Time. Motivo? C’è Gerry Scotti con “Little Big Show”, e il posto in prima serata sull’emittente Mediaset andava lasciato a lui.

Lo show di Canale 5 cambia emittente e titolo

Un’altra novità, oltre al fatto che Belen è stata mandata via da Pequenos Gigantes: il nome del talent sarà tradotto in italiano (Piccoli Giganti) e riprenderà ad aprile, con nuovi volti anche tra i capitani delle squadre (Rossella Brescia e Rosolino).