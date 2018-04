1 CONDIVISI Condividi Tweet

Belen Rodriguez recita in Montalbano e torna sul piccolo schermo in una replica del celebre telefilm di Rai 1. La showgirl ha avuto modo di dimostrare più volte la sua bravura come attrice e, infatti, lo ha fatto anche in Don Matteo. Ad ogni modo, non a tutti è andata a genio la comparsa di Belen nella fiction: l’opinione pubblica, ai tempi, si spaccò in due tra chi era a favore della Rodriguez come attrice e chi sosteneva che la cinepresa non fosse per lei. Tra questi ultimi vi è anche il celebre Cesare Bocci, volto storico di Montalbano.

Belen Rodriguez recita in Montalbano: le dure parole di Cesare Bocci

Bocci appartiene al cast del Commissario Montalbano sin dagli esordi e non si è fatto problemi a dichiararsi contrario alla scelta di far entrare Belen Rodriguez nel cast della serie. Queste sono le dichiarazioni che rilasciò all’epoca: “Questa serie è stata una botta di c**o per tutti, attori e telespettatori. È un esempio che fa moralmente bene, perché anche se svicola di qua e di là, Montalbano è onesto. Farlo non ci ha stufati, anche se ci sono stati momenti di sofferenza“.

I momenti difficili di cui parla Bocci sono proprio quelli in cui era presente Belen: “Non ho gradito che sia stata presa Belén per uno degli ultimi episodi: una Tv di Stato dovrebbe rappresentare la professionalità, dare ai giovani il messaggio che per arrivare bisogna studiare“. L’attore, però, spiega le sue motivazioni: “La mia non vuole essere tanto una critica a Belén, che neanche conosco, quanto al ‘sistema’: perché? Che bisogno c’era? Finora la serie è sempre andata avanti, e bene, affidandosi a emeriti sconosciuti come noi, che siamo diventati famosi proprio grazie a Montalbano“.

Belen continuerà la sua carriera di attrice?

Le critiche di Cesare Bocci non hanno fermato la voglia di mettersi in gioco di Belen. La showgirl continua ad impegnarsi nella conduzione di programmi tv e a fare da comparsa nei salotti di Canale 5. L’ultima visita di Belen e Iannone a C’è Posta per Te, inoltre, ha messo a tacere una volta e per sempre le voci di crisi tra la coppia.