Il dolcissimo gesto di Tiziano Ferro è stato dedicato ai fan più fedeli, quelli che hanno guardato tutti i film di Moccia pur di ascoltare le colonne sonore firmate dal loro beniamino, quelli che si sono sintonizzati sul programma di Virginia Raffaele perché c’era lui in TV, insomma: quelli che pur di essere in prima fila per sentire cantare l’autore di ‘Sere Nere’ si sono svegliati all’alba e si sono andati a mettere davanti ai cancelli.

A loro è andato il pensiero del cantante, che non è rimasto certo indifferente alla piccola folla di pubblico che, alle 4.30 di notte, si è riunita a Lignano Sabbiedoro per aspettarlo, durante una delle sue tappe del tour ‘Il mestiere della vita”.

In fila da ore per vedere il loro beniamino: ecco come reagisce il divo

Per rendere sopportabile l’attesa, il cantante ha quindi deciso di orgnizzare una consgegna di 30 pizze al Techil (il locale di Lignano Sabbiedoro che avrebbe poi ospitato il concerto), un gesto che i fan hanno adorato e che hanno iniziato a ritwittare, accompagnandolo con frasi piene d’amore e ammirazione:

Un post condiviso da Fanpage su TIZIANO FERRO (@tiziano_ferro_lamore) in data: 10 Giu 2017 alle ore 13:14 PDT

Altri commenti del generoso gesto di Tiziano Ferro sono: “Tiziano Ferro ci piace perché è rimasto umile, perché è una bellissima persona oltre ad avere una voce fantastica“, dicono da Lignano i presenti.