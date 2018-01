101 CONDIVISI Condividi Tweet

Benedetta Parodi scappa da Domenica In e sancisce – se ce ne fosse stato ancora bisogno – la crisi profonda del programma di Rai 1. La sua reazione si è consumata nel finale dell’ultima puntata della trasmissione. Il motivo è sempre lo stesso: il ridimensionamento del suo spazio.

Tuttavia, sono proprio gli ascolti ad essere da incubo. La diretta del 28 gennaio è stata seguita da una media di due milioni e mezzo di spettatori, con uno share tra l’11 e l’8,5%. E a questo punto della stagione i numeri dei diretti concorrenti preoccupano non poco.

Quelli che il calcio, su Rai 2, ha quasi insidiato il contenitore dell’ammiraglia con il 9,4% e 1 milione 484 mila spettatori. Ma soprattutto con il traino di Loredana Lecciso (23,8%) e l’intervista a Matteo Renzi (15,5%), Domenica Live ha dominato il daytime arrivando a sfiorare i quattro milioni di telespettatori con le sue Storie. È a questo punto che si è consumato il dramma professionale di Benedetta.

La puntata si avviava lentamente verso la sua conclusione con un servizio di Adriano Panatta. Rientrati in studio, Cristina ha chiuso il programma e la sorella, a saluti ultimati, è scappata di corsa dietro le quinte. Tanti telespettatori lo hanno notato e alcuni lo hanno anche segnalato sui social network.

Benedetta Parodi scappa da Domenica In: il video

Relegata agli ultimi 20 minuti di trasmissione e a qualche clip in cucina del vip di turno, la conduttrice avrebbe palesato una certa insofferenza nei confronti di autori e produzione. I più cattivi ipotizzano malumori e addirittura liti con Cristina. D’altronde gli ascolti sono in caduta libera: è record negativo di sempre da quando va in onda il programma su Rai 1. Di seguito ecco un frame della fuga, mentre la puntata del 28 gennaio è disponibile su RaiPlay.

Benedetta Parodi letteralmente fuggita durante i saluti finali di Domenica IN. pic.twitter.com/6GFY53v1r5 — LALLERO (@SeeLallero) 28 gennaio 2018