In seguito all’ annuncio della morte di Bibi Ballandi a Unomattina e alla relativa polemica, arrivano le scuse di Benedetta Rinaldi e Franco Di Mare a Milly Carlucci durante il programma Rai.

Ecco la dichiarazione del presentatore:

“Lo abbiamo appreso – e questo è successo ieri durante il nostro programma – mentre era con noi Milly Carlucci, sua amica da tanti anni. Adesso parlo a nome personale perché ho fatto personalmente, nei corridoi, a Milly le mie scuse perché ho sbagliato i tempi e il modo. Non era mia intenzione assolutamente ferirla o provocare del dolore. Giustamente questa cosa è stata fatta in pubblico, televisivamente parlando, e quindi televisivamente parlando pubblicamente faccio le mie scuse a Milly. E spero che voglia accettarle, con l’estrema garanzia e la mia onestà, anche intellettuale, che non volevo farle del male, ma semplicemente un modo per farle ricordare. Ma ho sbagliato i tempi e quindi chiedo scusa”.

Le scuse di Benedetta Rinaldi e Franco di Mare a Milly Carlucci continuano così:

“Ieri abbiamo commesso un errore, può succedere, in una diretta lunga e complicata come la nostra… Noi l’abbiamo saputo mentre eravamo in onda, negli sgoccioli del nostro programma. In queste circostanze autori e conduttori decidono di comune accordo di far saltare la scaletta e dare l’annuncio della triste notizia. Il punto è sempre: come farlo e quando farlo… Occorre prendere decisioni in fretta, il che può indurre all’errore… Avevamo pensato di dare la notizia in chiusura di programma per evitare di doverla dare mentre era con noi Milly Carlucci, che di Bibi era molto amica, come me del resto.”

“Un fraintendimento ci ha indotto all’errore, la notizia è stata data alla stessa Milly che era lì, che ovviamente è rimasta attonita e senza parole. Una piccola grave catena di errori che ha causato un dolore nostro malgrado. In condizioni normali le scuse immediatamente presentate sarebbero state sufficienti per spiegare l’incidente e farlo rientrare. Non è così al tempo del web e gli odiatori di professione si sono scatenati… Sono le modalità a essere spaventose: il branco che aggredisce via web si gonfia di frustrati che si nascondono dietro nickname e profili fasulli, vive di odio per gli altri… Le scuse non vengono accettare, non valgono niente, gli errori non sono perdonati. Invece è proprio da questi che si impara”.