Beppe Fiorello in oncologia pediatrica è di casa. L’attore ha rivelato di essere spesso al Policlinico universitario Agostino Gemelli per una missione speciale: incontrare bambini, genitori e operatori del reparto.

“Sorriso, parole, a volte solo silenzio, abbracci, riflessioni e pianto. Non impongo la mia presenza, vado quando mi chiamano”, ha raccontato al Corriere della Sera.

Giuseppe ride e scherza con i clown-dottori che alleggeriscono e rendono meno lunghe le giornate trascorse con i piccoli pazienti. “È un percorso che segna e fa comprendere a fondo quanto sia bello aprire gli occhi la mattina. Conosco anche io quei percorsi. So che significa aspettare una diagnosi, correre in ospedale sperando che qualcuno ti riconduca sul binario della speranza. Ho attraversato la sofferenza. Li incontro perché non sono diverso da loro”.

A coinvolgerlo in quest’esperienza è stata una sua amica, la neuropsicologa Laura Peruzzi. “È incredibile quello che lascia dietro di sé”, ha spiegato. “Sa donare il sorriso. Non mi sono mai strappata i capelli per un idolo. Eppure Beppe trasmette sensazioni speciali. Arriva ed è una festa, una bomba d’amore. I bambini non lo conoscono, però vedono sorridere i genitori e sorridono anche loro. In reparto sboccia un fiore”.

“Prima degli incontri mi accerto che il bambino e i parenti siano d’accordo”, ha chiarito Fiorello, di recente al centro di polemiche per la fiction sul sindaco di Riace, Tutto il mondo è paese. “Non vado per compassione o carità. E neppure da cabarettista e pagliaccio, che non sono. È un viaggio da compiere con tatto e delicatezza per non violare il riserbo di famiglie distrutte. Mi adatto alle situazioni”.

“La nostra sanità pubblica è la migliore del mondo eppure anche da noi il rapporto tra medico e paziente si va perdendo, sacrificato dal modello organizzativo. Forse un personaggio pubblico capace di veicolare emozioni riesce a facilitare il dialogo”, ha concluso. “La malattia è democratica. Mette tutti sullo stesso piano, unisce. Io divento uno di loro. C’è l’idea di casa”.