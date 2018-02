143 CONDIVISI Condividi Tweet

In seguito ad uno sketch del suo recente spettacolo teatrale, Famiglia Cristiana si è indignata contro Beppe Grillo blasfemo e irrispettoso, a loro avviso, dei sacramenti cristiani. Il loro articolo al veleno sta facendo il giro del web, portandosi dietro il complesso discorso tra diritto di satira e l’offesa ad un credo (e quindi ad una comunità).

Beppe Grillo blasfemo: cos’ha fatto indignare Famiglia Cristiana e i suoi lettori?

La causa scatenante dell’amaro attacco della redazione della celebre rivista al comico ligure è stato un episodio, durante la messa in scena dello spettacolo Grillo contro Grillo, in cui sul palco viene inscenata quella che è a tutti gli effetti un’eucarestia.

Il momento in cui Beppe Grillo blasfemo veste i panni di un improvvisato sacerdote e fa mettere i politici piemontesi accorsi allo spettacolo in fila sul palco, si svela l’intento ‘parodico’ dello sketch: al posto dell’ostia, durante questa atipica comunione vengono serviti grilli secchi al suono di “Questo è il mio corpo“.

La prima frecciatina si staglia così: “Evidentemente al tramonto, come politico e come comico, Beppe Grillo non ha trovato di meglio che insultare non soltanto i milioni di cristiani di questo Paese, ma anche l’ intelligenza di chi non crede inscenando uno spettacolo che non gli ha fruttato neppure guadagni al botteghino. Pochissimi gli spettatori paganti al Lingotto, i “suoi” politici costretti a occupare in fretta e furia una parte della platea per non far risaltare troppo l’ assenza del pubblico.”

L’accatto del vicesegretario del Pd: “Grillo chieda scusa e si vergogni”

E poi la critica aperta alla blasfemia della scena, che si appoggia anche alle parole di Lorenzo Guerini, vice segretario del Pd, che ha immediatamente commentato: «Se ce ne fosse ancora bisogno con la sceneggiata di Grillo a Torino, tra l’ indecenza e la stupidità, abbiamo la prova provata di cosa sia davvero il M5S. Pur di attirare l’ attenzione su di sé arrivano addirittura a mettere in scena una parodia blasfema. Chiedano scusa e si vergognino».