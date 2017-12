124 CONDIVISI Condividi Tweet

Mancano poco più di due mesi al Festival e non possiamo non chiederci: rivedremo Beppe Vessicchio a Sanremo 2018? O sarà di nuovo il grande assente della nuova edizione? La risposta è arrivata dal maestro in persona…

Beppe Vessicchio a Sanremo 2018: dopo l’assenza dell’anno scorso, ecco cos’ha dichiarato il maestro

Lo scorso anno l’annuncio della sua ‘esclusione’ dal cast della kermesse italiana ha fatto scalpore: da commenti disperati dei suoi estimatori fino ai divertenti siparietti e parodie (come, ad esempio, il video geniale di Netflix), c’è stata una vera e propria caccia all’intervista per risalire alle vere motivazioni dietro il suo gesto. E come tutti ricordano, la presa di posizione è avvenuta a causa di alcune ‘incomprensioni economiche’ con la Rai: un mancato pagamento di diritti di master musicali di alcune sigle realizzate per alcuni programmi TV.

Quest’anno, naturalmente, ci si chiede se queste dinamiche abbiano trovato soluzione. A parlare di Beppe Vessicchio a Sanremo 2018 è il blogger Bitchyf, che riporta le presunte parole utilizzate dal maestro per parlare della sua eventuale presenza alla nuova edizione del Festival:

Le parole di Vessicchio sulla nuova edizione

“Nessuno degli artisti in gara mi ha contattato. Avevo presentato alcuni cantanti, ma non sono rientrati nella rosa finale. Non sono io a non voler andare al Festival. Se non dovessi andare mi negherò a tutto e tutti, non voglio stare al centro dell’attenzione.”

In attesa della conferma di questa dichiarazione, ricordiamo che già in coda all’edizione 2017 Vessicchio non si era mostrato particolarmente favorevole ad un riavvicinamento:

Come si è conclusa la vicenda della scorsa edizione del Festival

“Sono andato da solo a Viale Mazzini e sono stato ricevuto cordialmente all’ufficio legale della Rai. La mia pratica esisteva! L’hanno subito trovata, segno che non l’avevano smarrita. Ho chiesto un segnale… anche flebile. Ho atteso fino a ora. Ma anche stavolta niente, neanche un ‘attendere prego’. Dov’è l’incaglio? Non mi resta altro che, con dispiacere, auto-oscurarmi dalle trasmissioni della tv di Stato. Fino a quando la situazione non sarà chiarita, ho deciso di non partecipare più a nessun programma Rai. Mi volevano al ‘Dopofestival’ e a ‘La Vita in diretta’. Faranno a meno di me”.