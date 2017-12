97 CONDIVISI Condividi Tweet

Colpo di scena: Beppe Vessicchio confermato a Sanremo 2018. Dopo dubbi e insinuazioni su una sua probabile nuova assenza, il maestro sorprende tutti e rivela che salirà nuovamente sul palco dell’Ariston. A chiamarlo sono stati due artisti in gara:

Beppe Vessicchio confermato a Sanremo 2018: ecco chi lo ha richiamato nelle vesti di maestro

Si è trattato solo di un fraintendimento, in realtà il celebre direttore d’orchestra era ancora in trattativa per la nuova edizione della kermesse. «Claudio Baglioni ha dato i nomi sabato sera (16 dicembre, n.d.r.) e il lunedì successivo mi hanno chiesto: “Andrà a Sanremo?”. Ho risposto che era un po’ presto e che nelle settimane a venire avrei saputo rispondere . Anzi, ho proprio detto: “Se mi chiamano, ci vado. Se non mi chiamano , sparisco. Non voglio trovarmi come l’anno scorso nel mezzo di una questione e di un polverone creato da altri».

Chi dirigerà il maestro durante la nuova edizione del Festival della musica italiana (in onda dal 6 al 10 febbraio)

A quanto pare, invece, la convocazione ufficiale che vede Beppe Vessicchio confermato a Sanremo 2018 è arrivata poco dopo essere stato intercettato dai media: «Dopo qualche giorno dal famoso sabato, mi arrivarono due gradite chiamate. La prima della Sony per conto di Mario Biondi con cui ho già lavorato, la seconda da parte di Elio e le Storie Tese. E francamente , soprattutto questa chiamata, me l’aspettavo perchè ho seguito Elio in tutte le sue escursioni sanremesi, a partire dalla Terra dei cachi. Quindi, come vede, avevo ragione. Chiamarmi due giorni dopo l’uscita del cast era presto per avere certezze. Le telefonate degli artisti arrivano dopo un po’. Anzi, per la precisione, ne è arrivata anche una terza da parte di una ragazza nella sezione Giovani. Mi ha cercato e volentieri la seguirò».

Insomma, quest’anno potremmo finalmente riascoltare il famoso annuncio: “Dirige il maestro Beppe Vessicchio” prima di (almeno) tre canzoni.