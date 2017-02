13 CONDIVISI Condividi Tweet

Beppe Vessicchio contro la RAI; continua la polemica sulla dipartita di Vessicchio da Sanremo, che quest’anno non sarà uno dei capisaldi della kermesse. Solo adesso, dopo varie dichiarazioni e vere e proprie rivolte del web causate dalla notizia della sua assenza, il direttore d’orchestra rilascia delle dichiarazioni lapidarie sui motivi che l’hanno spinto a tale scelta.

“Non mi sento di entrare nella casa di chi si è comportato con scortesia nei miei confronti” ha dichiarato Vessicchio nel corso di una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano. “Se mi vorranno ancora, in nome dell’amicizia che mi lega a Carlo e Maria (Conti e De Filippi, conduttori della kermesse, ndr), accetterò di comparire venerdì in prima fila all’Ariston, dove di solito sedevo nell’attesa del mio turno, per un saluto, rigorosamente muto”.

Beppe Vessicchio contro la RAI: ecco cosa c’è dietro la sua rinuncia al Festival

Lo schieramento di Beppe Vessicchio contro la RAI sarebbe da ricondurre al mancato pagamento di diritti di master musicali di alcune sigle realizzate da lui come il brano ‘Margherita’ e ad altre musiche su supporti di sua proprietà trasmessi durante la trasmissione condotta da Antonella Clerici ‘La prova del cuoco’.

“Sono garantista, credo nella buona fede altrui” ha aggiunto Vessicchio, “Sono stati forse versati erroneamente a qualcun altro? Sono rimasti nelle casse Rai? Li ha incassati RaiTrade come ha fatto con la sigla? Sono stati messi a bilancio? Questi proventi, peraltro non irrilevanti, sarebbero un diritto che spetta solo a me”.

Il direttore d’orchestra ai ferri corti con la RAI

L’ultimo tentativo di ricomporre l’incidente l’ho fatto venerdì scorso” ha proseguito il Maestro. “Sono andato da solo a Viale Mazzini e sono stato ricevuto cordialmente all’ufficio legale della Rai. La mia pratica esisteva! L’hanno subito trovata, segno che non l’avevano smarrita. Ho chiesto un segnale… anche flebile. Ho atteso fino a ora. Ma anche stavolta niente, neanche un ‘attendere prego’. Dov’è l’incaglio? Non mi resta altro che, con dispiacere, auto-oscurarmi dalle trasmissioni della tv di Stato.”

“Fino a quando la situazione non sarà chiarita, ho deciso di non partecipare più a nessun programma Rai. Mi volevano al ‘Dopofestival’ e a ‘La Vita in diretta’. Faranno a meno di me”.

Poco dopo l’uscita dell’intervista sono arrivate le dichiarazioni di Andrea Fabiano, direttore di Rai1: “Non riguarda Sanremo, spero si possa trovare una soluzione. Lui è sempre il benvenuto nei programmi Rai”.