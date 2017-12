305 CONDIVISI Condividi Tweet

Biagio Antonacci dedica Iris a Nadia Toffa e si aggiunge alla lunga lista delle star che in questi giorni hanno voluto augurare una buona guarigione all’inviata e conduttrice di Le Iene.

Sui social il cantautore ha pubblicato una versione acustica di Iris, suo celebre brano datato 1998. La dedica, ovviamente, è andata proprio al volto noto del programma di Italia 1.

L’inviata delle Iene è finita in rianimazione per un grave malore lo scorso sabato. Ricoverata d’urgenza nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale di Cattinara, è stata poi trasferita al San Raffaele di Milano. Tra nuovi esami e controlli, la conduttrice, 38 anni, ha passato un paio di notti tranquille dopo il grande spavento. Migliorano le condizioni e arrivano anche tanti messaggi di sostegno e d’auguri per una pronta guarigione.

I più sentiti sono stati quelli di Frizzi e Sposini, tra i pochi che riescono a capire cosa si possa provare in una situazione del genere visto che sono stati colpiti in prima persona da patologie cerebrali. C’è stata invece una forte polemica social scaturita da un tweet di Adinolfi a Nadia Toffa. Il leader del Popolo della Famiglia è stato accusato di ipocrisia e strumentalizzazione della vicenda della conduttrice.

Poco male, perché ci ha pensato Antonacci a sgombrare il campo da illazioni e sciacallaggi. Accompagnato alla chitarra da Armen, il cantante ha intonato sulla sua pagina Facebook ufficiale una versione speciale della sua vecchia e romantica hit. I due, imbracciando gli strumenti, hanno annunciato che “questa versione speciale è per Nadia”. Immediato il successo sui social: 24 mila “mi piace” e quasi 5 mila condivisioni. Oltre a commenti d’ammirazione come “Ecco perché penso tu sia speciale, non solo come cantante, soprattutto come uomo” e “La sensibilità di un uomo si riscopre in questo”. Come dice Biagio, “l’amore arriva sempre”.