Ormai se ne sta parlando in tutti gli aspetti: chi sono i i 20 big in gara, se ci sarà o non ci sarà Beppe Vessicchio, come se la caveranno i nuovi i presentatori o il nuovo direttore artistico, ma quasi mai nessuno è in grado di dire quanto costino i biglietti di Sanremo 2018! Curiosi di sapere di che cifra parliamo?

Quanto costano i biglietti di Sanremo 2018? La rivelazione

Ad informare gli spettatori riguardo le tariffe e i vari ‘pacchetti’ cumulativi per assistere alla celebre kermesse è il quotidiano Il Secolo XIX, la cui redazione ha immediatamente specificato, per chi se lo chiedesse, che la vendita è consentita solo presso la biglietteria dell’Ariston, non su portali web. Questo avviso dovrebbe scoraggiare le false vendite che circolano on line.

Ecco, quindi, quanto costeranno i biglietti di Sanremo 2018: 1290 euro per la platea – dichiara il Secolo XIX – e 672 euro per la galleria. Per chi volesse tentare la sorte, invece, potrà provare a vinceli al sorteggio (aperto fin al 7 gennaio) con un biglietto che costa 10 euro.