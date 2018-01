39 CONDIVISI Condividi Tweet

Le foto della punizione dei ragazzi sono circolate in tutti social e hanno dimostrato quanto Maria De Filippi sia stata di parola: dopo aver scontato ‘la pena’ pulendo alcune strade di Roma e aver rifatto l’esame di ammissione (brillantemente superato), arriva il primo messaggio di Biondo dopo l’espulsione da Amici. Il cantante è tornato sui social per parlare dell’incidente risalente al suo compleanno:

Le parole di Biondo dopo l’espulsione da Amici

“Silenzio stampa finito – ha scritto il 22 gennaio sui suoi canali social il giovane concorrente 19enne del talent Mediaset – Ho voluto distaccarmi completamente per due settimane da tutto. Ho voluto concentrarmi su me stesso senza pensare a cosa stesse succedendo al di fuori. Tutto questo silenzio mi è servito molto più di quanto potessi immaginare, ieri è stata la prima volta in assoluto che mi sono sentito davvero bene.”

Forte già di un suo seguito – che su Instagram ha contribuito a dargli la definizione di ‘sexsymbol’ – e, soprattutto, rincuorato dalla sua riammissione, ha voluto poi ringraziare tutti: “So che nonostante la mia inattività mi siete stati vicini e questa cosa mi rende molto fiero. Fiero perché state finalmente capendo le infinite sfaccettature che vanno anche aldilà del contesto musicale, fiero perché in primis mi stare capendo come persona”.

Biondo riammesso ad Amici, non tutto il pubblico ha approvato la scelta: “È tutta una farsa, ogni anno sempre peggio”

Queste le parole di Biondo dopo l’espulsione ad Amici; sul canale Instagram ufficiale del programma, invece, la redazione ha pubblicato la foto scattata durante il suo test, chiedendo al pubblico se era d’accordo con il suo rientro. Tra molti ammiratori e spettatori entusiasti, alcuni hanno trovato la decisione inappropriata e hanno criticato duramente Queen Mary e il suo staff: “È tutta una farsa. per ciò che hanno fatto dovevano essere espulsi. Che buffoni ogni anno sempre peggio!”