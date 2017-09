0 CONDIVISI Condividi Tweet

Furioso come mai prima d’ora il nuovo botta e risposta tra Magalli e Adriana Volpe. Lo scontro è ormai aperto tra i due e nonostante la separazione sul piccolo schermo, prosegue a colpi di parole al veleno.

L’indignazione del conduttore è arrivata dopo un’intervista concessa dalla sua ex partner, nel corso della quale ha spiegato perché Magalli non la voleva a I fatti vostri. “Non lo so, forse perché facevo troppo in quella trasmissione?”, ha rivelato la showgirl.

Ai microfoni di Blogo, Magalli ha smentito di aver ricevuto una querela da Volpe. E soprattutto è tornato a tuonare contro la collega che per otto anni lo ha affiancato nel programma mattutino di Rai2. Da questa stagione Adriana ha traslocato a Mezzogiorno in famiglia al fianco di Massimiliano Ossini. Ma le ferite del passato non si sono ancora rimarginate. “Non ho commentato perché io non commento più le dichiarazioni di gente che si fa pubblicità facendo polemiche e mettendoti in mezzo. Però la querela è un’altra cosa non vera”, ha tuonato Magalli.

“Adriana è campionessa italiana di parlare a vanvera”, ha aggiunto. “Lei non ha fatto nessuna querela! Sono passati 6 mesi e io non ho ricevuto nessuna querela. Il termine è di 90 giorni, quindi vuol dire o che non l’ha fatta oppure che il giudice non l’ha ritenuta proponibile. È inutile che continua a dirlo: non c’è nessuna querela! Io che devo fare? Sopporto cristianamente!”.

Nuovo botta e risposta tra Magalli e Adriana Volpe

Volpe non si è lasciata sfuggire l’occasione e ha subito replicato a queste dichiarazioni. “Non ho alcuna intenzione di cedere alle provocazioni del signor Magalli, le cui stravaganti illazioni si commentano da sé”, ha detto a Blogo. “Confermo di avere presentato querela nei suoi confronti per diffamazione aggravata e attendo fiduciosa le valutazioni della magistratura su questa infelice vicenda”. Insomma, la faida è destinata a non finire qui.