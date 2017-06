0 CONDIVISI Condividi Tweet

Elton John cantava “Mi dispiace sembra essere la parola più difficile” (Sorry seems to be the hardest word), ed in effetti se Brad Pitt si scusa con Jennifer Aniston dopo ben 12 anni, significa che c’è voluto davvero molto sforzo…

A raccontare questo ‘momento di sincerità’ dell’interprete di Fury, reduce dalla discussa seprazione da Angelina Jolie, è stato il magazine americano “Life & Style”, che ha affermato che il bel divo sta affrontando questo difficile periodo con il sostegno di una terapia, e che ha persino smesso di bere.

Brad Pitt si scusa con Jennifer Aniston: ecco come ha reagito l’attrice

È proprio nell’ambito di questo percorso riabilitativo che, a detta del magazine (secondo una fonte vicina all’attore), “Brad si è scusato con Jen per averle spezzato il cuore. Di solito lui non si apre così, ma grazie alla terapia e al periodo di riabilitazione, ha imparato a esprimere i suoi sentimenti. Ha affrontato tutto il dolore che le ha causato“.

Come avrà reagito la bella attrice di Friends, 12 anni dopo la pesante delusione? “Lei è stata incredibilmente aperta riguardo le sue scuse -racconta sempre Life & Style – Gli ha detto che lo perdona e di focalizzarsi sul futuro“. D’altra parte, la diva ha già dimostrato da tempo di aver superato quel brutto divorzio del 2005, quando il suo Brad la lasciò – dopo 5 anni di matrimonio – per lanciarsi nelle braccia della collega di set in Mr. and Mrs. Smith: solo pochi mesi fa, infatti, è venuto fuori l’episodio in cui Jennifer Aniston ha rifiutato l’invito a cena di Brad Pitt, e a breve festeggerà due anni di matrimonio con l’attore e regista Justin Theroux.

Se le voci sono confermate, tuttavia, è bello sapere che anche dopo tanti anni un uomo che ha sbagliato ha trovato le parole per chiedere scusa ad una persona che ha ferito. Voi che dite?