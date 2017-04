1 CONDIVISI Condividi Tweet

Hanno sollevato un polverone le parole di Flavio Briatore su giovani e stipendi. L’imprenditore, ospite della trasmissione di Bianca Berlinguer Cartabianca su Rai 3, si stava confrontando su lavoro e nuove generazioni con Marco Rondina (lo studente del Politecnico di Torino che, durante l’inaugurazione dell’anno accademico, ha conquistato tutti con il suo intervento ironico sullo stato dell’università) e Sergio Castellitto, quando si è lasciato scappare una serie di dichiarazioni che hanno scatenato un putiferio sui social (e non solo).

La prima parte del suo intervento aveva riscosso ampi consensi. Briatore ha criticato quei ragazzi che dicono di soffrire la distanza da casa e che considerano uno “sforzo” allontanarsi dai genitori. “Quando sento che è difficile essere lontano da casa per un ragazzo di 25 anni penso che è incredibile”, ha detto. “Negli Stati Uniti a 17 anni lasciano le famiglie e cercano una propria strada. È ridicolo parlare del sacrificio di andare fuori casa: ma cosa vuol dire? Che vorrebbero andare a mangiare gli spaghetti con la nonna e la mamma tutte le domeniche?”. Impressioni sulle quali lo stesso Castellitto è stato concorde.

Le frasi shock di Briatore su giovani e stipendi

Ma quando la discussione si è spostata sullo stile di vita e sulle aspirazioni dei giovani, è arrivata l’uscita infelice. “Se mi si dice che 1300-1500 euro sono un traguardo” – ha dichiarato Briatore – “io non so come uno possa vivere con 1300 euro al mese sinceramente”. Un commento che non è certo passato inosservato e che in poche ore ha scatenato l’ira dei social. Il discusso intervento di Briatore è disponibile a questo link dal minuto 41, mentre di seguito alcuni tweet a dir poco piccati.

#Briatore: "non so come uno possa vivere con 1.300 euro al mese".

Se proprio ci tieni chiedilo alla tua domestica. #cartabianca — Pip@rzi (@ParzialePaolo) 5 aprile 2017

#Briatore non ci sta, la gara nel dire minchiate non vuole che la vinca cosi facilmente Poletti.

Bello scontro. — AdN (@Denianto70) 5 aprile 2017

#Briatore: "Non so come si possa vivere con 1300 euro al mese". Beh, se lo sapessi, te lo direi. — Francesco Giamblanco (@cicciogia) 5 aprile 2017

Ragazzi il futuro è nell'arredo (cit. #Boschi) Quindi calcetto e divano,datevi da fare,che nn si riesce a vivere con 1300eu (cit. #Briatore) — mauroarcobaleno (@mauroarcobaleno) 5 aprile 2017

#Briatore in in paese normale uno come Briatore non parlerebbe mai in TV — Renè Vander (@ReneVander22) 4 aprile 2017