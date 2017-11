234 CONDIVISI Condividi Tweet

Era un po’ che non avevamo aggiornamenti sull’amatissimo comico del duo I Fichi D’India: come sta Bruno Arena dopo l’operazione alla gamba che ha dovuto subire di recente? La notizia era venuta fuori negi ultimi mesi e, grazie ad un messaggio inviato attraverso la bacheca social del figlio Gianluca, possiamo essere certi delle sue condizioni.

Le condizioni di Bruno Arena dopo l’operazione alla gamba: il video con il figlio Gianluca

È dal 2013 che il compagno di scena di Max Cavallari è stato forzato ad un ritiro dal mondo dello spettacolo a causa di una gravissima emorragia celebrale, che in quattro anni lo ha portato a sottoporsi vari tipi di intervento, alcuni davvero delicati e rischiosi, l’ultimo dei quali risale a pochi giorni fa.

A testimoniare le condizioni di Bruno Arena dopo l’operazione alla gamba è lo stesso comico che, spalla a spalla con il figlio Gianluca, ha informato il pubblico che, fortunatamente, si sente già meglio, approfittando del video per ringraziare tutti i suoi ammiratori per l’affetto e il sostegno mostrato in ogni occasione e comparsa pubblica.

Le condizioni di Bruno Arena e l’amore della famiglia, che non lo lascia mai solo

Il figlio sembra deciso, a suo modo, a raccogliere parte dell’eredità del papà: tra ai suoi video, infatti, troviamo moltissime parodie e monologhi ironici, segno che l’arte della comicità è un marchio di famiglia. Affezionatissimo al padre, Gianluca ha voluto riprenderlo con la sua telecamera mentre, sorridente, annunciava questi primi miglioramenti e ringraziava una per una a tutte le persone che lo seguivano e che gli scrivevano.

D’altronde, basta dare uno sguardo alle foto di famiglia, soprattutto in questi ultimi anni di difficoltà, per capire quanto Bruno Arena sia stato sempre attorniato e sostenuto dai suoi cari, che non lo lasciano mai solo e, naturalmente, dal suo amico Max Cavallari.