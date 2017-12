70 CONDIVISI Condividi Tweet

Il cachet di Michelle Hunziker per Sanremo 2018 tiene banco ancor di più del suo annuncio alla conduzione del festival. Un accordo raggiunto dopo mesi di trattative e le prime indiscrezioni ammesse dalla stessa showgirl svizzera al Maurizio Costanzo Show.

Ospite del talk di Canale 5, Hunziker era stata molto diplomatica sul suo eventuale coinvolgimento al fianco di Claudio Baglioni. “Per me Sanremo è la festa più bella d’Italia”, aveva dichiarato. “Se me lo chiedessero lo farei”.

La 68° edizione del Festival di Sanremo andrà in onda su Rai 1 dal 6 al 10 febbraio. Per Hunziker sarà un ritorno sul palco dell’Ariston: nel 2007 aveva affiancato Pippo Baudo e annunciato la vittoria di Simone Cristicchi con Ti regalerò una rosa. Durante quell’edizione, si esibì anche sulle note di un brano di Eros Ramazzotti, suo ex marito. Da allora sono passati 11 anni, due figlie, un nuovo marito (l’imprenditore Tomaso Trussardi) e una carriera ricca di soddisfazioni.

Dopo l’annuncio dei 20 big in gara a Sanremo 2018, arriva la conferma che sarà lei la padrona di casa al Teatro Ariston. “Se dovesse andare tutto come previsto, sarò la prima a esserci”, aveva dichiarato nell’ultima puntata di Domenica In. Ora che Il Giornale sancisce la sua presenza, già circolano le prime cifre sull’ingaggio.

Il cachet di Michelle Hunziker per Sanremo 2018

Si parla di 400mila euro, meno della metà del suo cachet nel 2007 (1 milione di euro), ai tempi del suo primo Festival. Il Giornale spiega anche che il suo entourage avesse inizialmente chiesto a Viale Mazzini mezzo milione di euro: cifra ridimensionata affinché l’accordo fosse definitivamente chiuso. Ora manca soltanto la definizione del sul suo compagno di avventura, al di là del direttore artistico Baglioni che farà la sua comparsa di tanto in tanto. Per il ruolo di “Banderas italiano” è sempre più favorito Pierfrancesco Favino a scapito di Luca Argentero e Raoul Bova.